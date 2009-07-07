Сьогодні - одне з дванадцяти найбільших християнських свят

За церковним календарем сьогодні, 7 липня, православні та греко-католики відзначають одне з дванадцяти найбільших християнських свят - Різдво Іоанна Хрестителя — християнського пророка, який повідомив про майбутній прихід Ісуса Христа. Іменується також Іоанн Предтеча, оскільки є попередником Ісуса.

Як свідчить Писання, Іоанн Хреститель народився на півроку раніше ніж Христос, у сім’ї священика Захарії і праведної Єлизавети – тітки Пресвятої Богородиці. Архангел Гавриїл з’явився його батькові у храмі, коли він уже був у поважному віці, і сповістив про те, що в нього буде син.

Предтеча виріс у дикій пустелі, готуючи себе до великого служіння постом і молитвою. Залишався пустельником, доки Господь не призвав його до служіння єврейському народові.

Виступ Іоанна Хрестителя на всенародну проповідь відбувся, коли йому було 30 років. Тих, які покаялись у гріхах, Іоанн хрестив водою у річці Йордан, готуючи їх до духовного хрещення Ісусом Христом. Разом із усіма на берег річки Йордан прийшов і Христос, якого Іоанн також охрестив у воді.

Предтеча безстрашно викривав гріхи й облуду не тільки серед простих людей, але й серед верхівки знаті. Іоанн Хреститель всенародно засуджував царя Ірода за те, що він одружився з Іродіадою — дружиною свого живого брата, за що Предтечу заарештували і близько року тримали в темниці.

В день свого народження Ірод обіцяв доньці Іродіади Соломії, що догодила йому і його гостям танцем, виконати будь-яке її бажання. Через намову матері Соломія забажала голову Іоанна Хрестителя. Іоанна було страчено, його голову на блюді подали Соломії.

У народній традиції день народження Івана Хрестителя називають днем Івана Купала або Івана-травника. Дохристиянське свято Івана Купали припадає на час літнього сонцестояння, коли сонце досягає найвищого і вкрай сильного впливу на землю, після чого воно починає свій поворот на зиму.

Свято Купали вважалось великим днем очищення вогнем і водою і разом з тим служило святом літнього сонцестояння, коли зазвичай природа діє з особливою всеоживляючою і всепробуджуючою силою.

За старих часів вірили, що Різдво Іоанна Хрестителя додає чарівні сили травам і квітам, і в ніч Різдва Іоанна Предтечі запасалися різними травами і квітами. Їх зазвичай приносили до церкви до обідні для освячення, щоб "вживати потім проти мани нечистої сили, проти переляку".

Марновірний звичай Купали приписує цьому часу містичну силу. Більшість повір’їв пов`язана зі скарбами. Вважалося, що в ніч Івана Купали зацвітає папороть, яка указує дорогу до скарбу.

Люди пов`язують з купальським святом чимало прогнозів: "Коли до Йвана просо з ложки, то буде і в ложку", "Коли на Івана гримить грім, то горіхи будуть порожні й буде їх мало", "Годуй мене до Йвана, зроблю з тебе пана", - радять бджоли пасічникам.