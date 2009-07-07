Долар на міжбанку падає, євро - росте

Сьогодні на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями - 7,7260/7,7545, на 12.00 ціни впали 7,7075/7,7225. На момент закриття цінові рівні досягли значень 7,6710/7,6945 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,о 15.00 Національний банк України оголосив про проведення інтервенції щодо купівлі і продажу валюти по курсах – 7,6300/7,6500.

Рублевий ринок відкрився на рівнях котируваннями 0,2447/61, на 12.00 ціни знизилися 0,2445/53. На момент закриття торгів ціни досягли рівня 0,2435/45. У Росії курс долар-рубль упав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 31,4050 (-0,1101).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3924/26, а на 15.15 зросли 1,4023/25. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,7475/10,7845, на 12.00 звузився спред 10,7520/10,7760. На момент закриття торгової сесії цінові показники щодо EUR/UAH встановилися на рівні 10,7520/10,7880.