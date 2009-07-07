Суд заборонив НБУ здійснювати будь-які дії з акціями ВДЦП

Господарський суд м. Києва своєю ухвалою від 3 липня заборонив Національному банку України (НБУ) здійснювати будь-які дії щодо придбання акцій Всеукраїнського депозитарію цінних паперів (ВДЦП), а ВДЦП здійснювати будь-які дії із закритого розміщення його акцій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Національного депозитарію України (НДУ), даною ухвалою суд задовольнив заяву НДУ про забезпечення його позову до НБУ та ВДЦП.

За інформацією прес-служби, Національний депозитарій України 9 червня цього року звернувся до Господарського суду м. Києва з позовом до НБУ і ВДЦП про визнання недійсним договору про створення ВАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» у частині участі Національного банку України в його статутному капіталі, а також договору купівлі-продажу ВДЦБП укладеного між НБУ і самим ВДЦП. Як наголошується в позові НДУ, даними діями було порушено ст. 71 Закону України «Про Національний банк України» і ст. 3 Закону України «Про господарські товариства», відповідно до яких НБУ не може бути учасником або акціонером ВАТ.

Довідка УНІАН. У квітні 2008 року за ініціативою Національного банку України було створено ВАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (ВДЦП). До складу засновників увійшли НБУ, ПФТС, УМВБ і комерційні банки (всього 22 засновники).

Розмір статутного фонду ВДЦП становить 80 млн. грн. Пакет НБУ в статутному фонді становить 25%.