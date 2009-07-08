Тимошенко: закачка газу у ПСГ продовжується

Україна в червні закачала в підземні сховища 1,1 млрд. кубометрів російського газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, відкриваючи засідання Кабінету міністрів..

За її словами, Україна 6 липня повністю розрахувалася за імпортований російський газ, як це передбачено угодою з "Газпромом".

Як відзначила прем’єр-міністр, закачка газу у ПСГ продовжується.

«Хочу ще раз підкреслити, що всі заяви високих політиків, політиканів України, які говорили про те, що НАК «Нафтогаз України» знаходиться в поганому стані і не здатний розраховуватися – все це політична шумиха і політична провокація. Ми будемо, як уряд, чітко виконувати свої функції, і «Нафтогаз» за природній газ буде розраховуватися вчасно», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За словами прем’єр-міністра, це і є ствердженням справжньої незалежності України, як енергетичної, так і політичної.

Ю.ТИМОШЕНКО відзначила, що уряд очистив «Нафтогаз» від корупційних схем, і сьогодні компанія оздоровлюється, набирає обертів в роботі. «І ми, як уряд, будемо сьогодні також розглядати підходи для того, щоб як і державним банкам, як і тим банкам, які потребують допомоги уряду, НАК «Нафтогазу» збільшити капітал, щоб компанія працювала стабільно», - сказала прем`єр.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня про повну оплату поставок російського газу в червні заявив прес-секретар "Нафтогазу України" Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ. За його словами, в червні 2009 року Україна спожила 1,1 мільярда кубометрів газу. При цьому точної суми, переведеної на рахунки "Газпрому", названо не було. Як очікується, в третьому кварталі поточного року "Нафтогаз" отримуватиме російське паливо по 198 доларів за тисячу кубометрів.

Згідно з контрактом, укладеним між "Газпромом" і "Нафтогазом України" в січні 2009 року, українська сторона зобов`язується перераховувати кошти за споживаний газ не пізніше сьомого числа кожного місяця, наступного за місяцем поставок. У випадку, якщо цю умову Україною буде порушено, російська сторона може перейти на авансову систему платежів зі стовідсотковою оплатою.

7 липня представник "Газпрому" Сергій КУПРІЯНОВ підтвердив, що НАК "Нафтогаз України" повністю розплатився за червневі поставки газу.

За його словами, "Нафтогаз" також подав заявку на поставки газу в липні в обсязі 120 мільйонів кубометрів на добу, збільшивши в перший тиждень липня фактичний відбір газу з труби в чотири рази. "Очевидно, що більша частина цього газу не продається зараз споживачам, а закачується в підземні сховища, а значить, платіж на початку серпня стане певним рубежем і для української компанії, і для країн, зацікавлених у транзиті через Україну. Адже рішення щодо спільного фінансування "Нафтогазу", до чого російська сторона закликає вже давно, поки не знайдено", - пояснив С.КУПРІЯНОВ.

За російськими оцінками, Україні необхідно закачати в підземні сховища газу (ПСГ) близько 19,5 мільярдів кубометрів для підготовки до зимового опалювального сезону.