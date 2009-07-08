Церква і байкери організували хресну ходу (фото)

В Україні розпочалася моторизована хресна хода «Акція історичного примирення – Хресна хода культурно-історичними місцями України, присвячена 300-річчю Полтавської битви».

Як повідомили УНІАН у прес-офісі Української православної церкви, акція стартувала вчора, 7 липня, біля резиденції предстоятеля УПЦ Митрополита Володимира.

Глава УПЦ відправив молебень та освятив мотоцикли, на яких учасники хресної ходи подорожуватимуть регіонами України, а також освятив пам’ятний кам’яний хрест із написом «Вічна пам`ять воїнам, що поклали життя за віру і Батьківщину» для встановлення на полі Полтавської битви.

«У нас вже проходили хресні ходи і в повітрі, і на воді, і на суші, але такий вид хресної ходи, який ви намагаєтесь здійснити, це є щось нове. Нехай Господь пошле вам ангела, який буде охороняти хресну ходу, яку ви вирішили здійснити саме таким чином», - сказав Митрополит.

За інформацією прес-офісу УПЦ, наразі в акції беруть участь понад 60 представників мотоклубів з України, Росії, Білорусі та Швеції. На кожному мотоциклі по двоє учасників. Серед байкерів близько десяти жінок віком від 18 до 40 років. Байкерів супроводжує священик УПЦ - отець Ярослав.

Вчора у Полтаві байкери взяли участь у панахиді на полі Полтавської битви та встановили пам’ятний хрест.

Сьогодні панахиду за загиблими козаками-захисниками Вітчизни буде відправлено у Запоріжжі на острові Хортиця.

Завершиться хресна хода на мотоциклах 9 липня у Севастополі, де у Володимирському храмі – на місці хрещення рівноапостольного князя Володимира – буде відправлено подячний молебень.

Організаторами хресної ходи виступили Військовий відділ Київської єпархії УПЦ, Синодальний відділ УПЦ «Церква і культура», Київській міській автомотоклуб та Міжнародний автомотоклуб «Нічні вовки».