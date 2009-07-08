На Закарпатті - сильні зливи

У Закарпатській області на сьогоднішній вечір оголосили штормове попередження через сильні дощі, грози. Вода вже підтоплює окремі будівлі. Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Центрі пропаганди Головного управління МНС у Закарпатській області.

За даними Гідрометцентру на Закарпатті, сьогодні вдень та ввечері в області очікуються грози, місцями: град, шквали 19-24 м/с.

Також у Центрі пропаганди розповіли, що через сильні зливи, які пройшли регіоном вчора, постраждали окремі об’єкти, зокрема в Ужгородському, Мукачівському, Воловецькому та Свалявському районах.

Зокрема, надвечір 7 липня, після 19.00, на пункт зв’язку Мукачівського райуправління МНС в Закарпатській області почали надходити повідомлення про підтоплення підвальних приміщень внаслідок випадання значної кількості дощових опадів. Відкачка води проводилася у підвалах Закарпатської обласної дитячої клінічної лікарні в Мукачеві та з магазин-готелю по вул. Миру. На проведенні ліквідаційних робіт були задіяні чотири одиниці спецтехніки, особовий склад підрозділів МНС.

Крім того, за інформацією рятувальників, у селі Верхні Ворота Воловецького району в ніч з 7 на 8 липня внаслідок сильного дощу піднявся рівень води в потічку. Вода та гілки дерев пошкодили газову лінію низького тиску. Станом на 10.00 8 липня працівники аварійно-газової служби відновили газопостачання у селі.