Партія регіонів вибачилася перед мером Одеси

Співголова фракції Партії регіонів в Одеській міській раді Олександр КРАВЕЦЬ від імені фракції вибачився перед міським головою Едуардом ГУРВІЦЕМ за поширювані депутатом-«регіоналом» Олексієм ГОНЧАРЕНКОМ наклепи на його адресу.

Як передає кореспондент УНІАН, він вибачився після представлення підсумків перевірки постійної депутатської комісії з комунальної власності щодо заяв О.ГОНЧАРЕНКОМ з приводу нібито несплати мером Одеси оренди житла.

Поширювані в ЗМІ заяви О.ГОНЧАРЕНКОМ з приводу несплати оренди житла повністю безпідставні, сказав він. Це неприпустимо, підкреслив О.КРАВЕЦЬ, коли поширюються «абсолютно неперевірені факти та ще й у хамській формі».

Виступаючи в міськраді, голова депутатської комісії з комунальної власності Одеської міськради Олексій КОСЬМІН уточнив, що «членами постійної комісії з комунальної власності встановлено під час перевірки, що за мером немає боргу ні з орендної плати за приміщення в Будинку прийомів міськради, де проживає міський голова Едуард ГУРВІЦ, ні з оплати житлово-комунальних послуг».

Е.ГУРВІЦ платить за послуги і оренду вчасно і в повному обсязі, додав він. Зокрема, «з березня 2005 року, коли мер там поселився, сплачено понад 155 тис. грн, зокрема 82 тис. 285 грн. склала орендна плата, 39 тис. 161 грн.- за теплопостачання, 26 тис. 428 грн. - за електроенергію і понад 1 тис. грн. – за землю», сказав О.КОСЬМІН.