Мінпаливенерго бере у МБРР ще 60 мільйонів доларів кредиту

Кабінет Міністрів України сьогодні на засіданні ухвалив залучення додаткового кредиту у розмірі 60 млн. Доларів від Міжнародного банку реконструкції і розвитку (МБРР) для фінансування проекту реабілітації гідроелектростанцій (ГЕС).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів після засідання уряду міністр палива і енергетики України Юрій ПРОДАН.

«Зараз ми взяли додатковий кредит 60 млн. доларів, зберігши загальну вартість проекту на рівні 360 млн. доларів», – сказав Ю.ПРОДАН.

При цьому він нагадав, що з 360 млн. дол. загальної вартості проекту реабілітації ГЕС обсяг кредитних ресурсів становив 106 млн. доларів, решту фінансування планувалося забезпечити за рахунок власних коштів «Укргідроенерго».

«За допомогою додаткового кредиту обсяг кредитних коштів для реалізації цього проекту збільшено до 166 млн. доларів. Таким чином, зменшився обсяг власних коштів «Укргідроенерго», передбачених на фінансування проекту», – пояснив він.

Ю.ПРОДАН наголосив, що умови виділення кредиту вигідні для України. «Вони сформовані на основі стандартних вимог міжнародних фінансових організацій», – сказав міністр палива і енергетики.

Як повідомляв УНІАН, в листопаді 2008 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон «Про ратифікацію Угоди про позику (проект з передачі електроенергії) між Україною і Міжнародним банком реконструкції і розвитку і Листа про внесення змін до фінансових умов Угоди про позику (Проект з передачі електроенергії) між Україною і Міжнародним банком реконструкції і розвитку».

Угодою передбачається реабілітація трансформаторних підстанцій, будівництво ліній електропередач для видачі потужності стратегічного об`єкту, який будується на Дністровській ГЕС.

Крім того, угода передбачає стабілізацію Кримської енергетичної регіональної системи шляхом вжиття першочергових заходів щодо розвитку енергетичної інфраструктури.

Загальна вартість проекту – 238 млн. дол., зокрема за рахунок кредиту Міжнародного банку реконструкції і розвитку в 200 млн. дол.

Довідка УНІАН. Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» – оператор з експорту української електроенергії – постачає електроенергію до Угорщини, Словаччини, Польщі, Румунії і Молдови. Окрім того, компанія здійснює проектування енергооб`єктів (ГЕС, ТЕС, ЛЕП тощо) до введення їх в експлуатацію, включаючи поставки устаткування, монтаж, наладку і подальше обслуговування, а також реконструкцію, модернізацію і ремонт діючих енергооб`єктів.

До складу «Укргідроенерго» входять Київська ГЕС, Київська ГАЕС, Канівська ГЕС, Кременчуцька ГЕС, Дніпродзержинська ГЕС, Дніпровська ГЕС і Каховська ГЕС, загальна визначена потужність яких становить 3940 МВт.