В Україні 662 тисячі офіційних безробітних і 72 тисячі вакансій

Станом на 6 липня 2009 р. на обліку в центрах зайнятості перебувають 662,6 тис. осіб, при цьому актуальними залишалися 77,4 тис. вакансій.

Про це повідомив директор Державного центру зайнятості, керівник виконавчої дирекції Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування на випадок безробіття Владимир ГАЛИЦЬКИЙ під час інтернет-конференції.

«В усіх регіонах України багато підприємств потребують кваліфікованих робітників, зокрема, слюсарів-ремонтників, слюсарів-інструментальників, електрозварників тощо», - відзначив він. За словами В.ГАЛИЦЬКОГО, не вистачає медичних працівників, вчителів, продавців як продовольчих, так і непродовольчих товарів. Багато заявок сьогодні надходить від роботодавців на швачок, кухарів, водіїв, трактористів, висококваліфікованих робітників у суднобудуванні.

За даними директора Державного центру зайнятості, вуглевидобувні регіони України – Луганська, Донецька і Дніпропетровська області – постійно потребують кваліфікованих робітників: машиністах підземних установок, підземних робітників, робітників з ремонту гірських виробок тощо.

У південних регіонах країни – Миколаївській, Одеській і Херсонській областях - найбільший попит мають професії складальників корпусів металевих судів, складальників-добудовників суднових, трубопровідників суднових тощо.

У Києві найбільший попит на висококваліфікованих бухгалтерів, інженерів-програмістів, менеджерів, водіїв автомобіля, медичних працівників.

Як повідомляв УНІАН, за словами міністра праці і соціальної політики України Людмили ДЕНИСОВОЇ, кількість безробітних в Україні в першому півріччі знизилася на 23%, або майже на 205 тис. осіб. Зокрема, за червень кількість безробітних скоротилася на 11%, або на 81 тис. осіб.

За даними міністра, станом на 7 липня на обліку в центрах зайнятості перебувають 658 тис. безробітних.