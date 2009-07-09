У Запоріжжі податківець розстріляв трьох міліціонерів

У Запоріжжі співробітник податкової міліції розстріляв трьох міліціонерів. Про це повідомив на прес-конференції начальник Запорізького главку міліції Віктор ОЛЬХОВСЬКИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, інцидент стався напередодні увечері в Ленінському районі Запоріжжя.

"Співробітники обласного управління з питань боротьби з економічною злочинністю затримали під час одержання хабара співробітників податкової міліції. У момент затримання один із співробітників Ленінської податкової застосував зброю. У результаті, трьох співробітників БЕЗ госпіталізовано з вогнепальними пораненнями", - повідомив В.ОЛЬХОВСЬКИЙ.

Зараз, за словами В. ОЛЬХОВСЬКОГО, прокуратурою порушено кримінальну справу за фактом отримання хабара співробітниками податкової міліції і вирішується питання про порушення кримінальної справи за фактом стрілянини.