ТНК-BP збільшила частку в Лисичанському НПЗ майже до 100%

Компанія ТНК-BP (Росія), в результаті певної угоди, майже до 100% збільшила ефективну (непряму) частку володіння компанії в основному активі в Україні - ЗАТ «ЛИНИК» (Лисичанський НПЗ, Луганська обл.).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ТНК-BP.

У повідомленні наголошується, що угоду було схвалено Радою директорів ТНК-ВР у червні 2009 року. Її деталі регламентовано угодою про конфіденційність.

Також компанія зазначає, що надалі ТНК-BP зацікавлена в проведенні модернізації переробних потужностей в Україні, що дозволить збільшити ефективність переробки нафти й задовольнити потреби економіки України у високоякісному моторному паливі.

Крім того, компанія зазначає, що буде продовжено роботу з покращення екологічної ситуації, підвищення рівня промислової безпеки підприємства, покращення умов праці робочих.

«Україна є одним із ключових регіонів діяльності ТНК-ВР. Зростання інвестицій в переробний сектор є важливим кроком у розвитку бізнесу ТНК-ВР в Україні», - сказав тимчасово виконуючий обов`язки головного керуючого директора ТНК-ВР Михайло ФРІДМАН.

Довідка УНІАН. ТНК-BP є третьою найбільшою нафтовою компанією Росії, акціонерами якої на паритетній основі є ВР і консорціум ААР (Альфа Груп/Аксесс Індастріз/Ренова). ТНК-ВР також володіє близько 50% російської нафтогазової компанії «Славнефть». На частку ТНК-ВР припадає близько 16% обсягу видобутку нафти в Росії (включаючи частку ТНК-ВР у компанії «Славнефть»).

ЗАТ «ЛИНИК» (Лисичанський НПЗ) - основний переробний актив ТНК-ВР в Україні. Підприємство вважається наймолодшим нафтопереробним заводом у країні. Зараз підприємство може переробляти близько 8 млн. тонн нафтової сировини на рік, забезпечуючи український і експортний ринок якісними нафтопродуктами.

У 2007 році Лисичанський НПЗ першим в Україні почав випуск дизельного палива з вмістом сірки 50 ppm, що відповідає стандарту Євро-4. Також Лисичанський НПЗ – єдиний в Україні виробник поліпропілену.