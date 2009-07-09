У Сумах начальник виконавчої служби попалився на хабарі

У Сумах працівники міліції і прокуратури під час одержання хабара затримали заступника начальника Сумського районного відділу юстиції – начальника Державної виконавчої служби району К.

Як повідомив УНІАН начальник відділу прокуратури Сумської області Владислав ПРАВДЮК, посадовець вимагав винагороду за допомогу при відкритті рахунку в банку. Зокрема, як пояснив В.ПРАВДЮК, ДП «Новосуханівський спиртзавод» заборгувало ВАТ «Сумигаз» 447 тис. грн. Згідно з рішенням Господарського суду області, вказана сума повинна бути стягнута на користь акціонерного товариства, а поточний рахунок підприємства як самостійний лицевий рахунок закрито.

Цією ситуацією поспішив скористатися начальник виконавчої служби, який запропонував директору підприємства-боржника за хабар в розмірі 10% від суми боргу, тобто 47 тис. грн., відкрити рахунок в іншому банку, а сам обіцяв посприяти тому, аби Державна виконавча служба не виявила цієї оборудки. Таким чином, підприємство мало можливість отримати обігові кошти для використання їх у господарській діяльності.

Після цього посадовець змусив директора ТОВ до дачі хабара. Під час його одержання на одній із вулиць обласного центру його й затримали правоохоронці.

Стосовно чиновника прокурор Сумського району порушив кримінальну справу за частиною 2 ст. 368 Кримінального кодексу України. Розпочато досудове слідство.