Газові контракти з Росією стануть фатальними для 6 підприємств України?

Хімічні підприємства України опинилися на межі зупинки, оскільки виробляти аміак і аміачну селітру за нинішнього рівня цін на газ нерентабельно. Про це сьогодні пише «Комсомольская правда в Украине». Якщо ситуація не зміниться, то країна може залишитися без власних добрив, пише видання.

На думку «КП», газові домовленості уряду України з Росією, які прем`єр-міністр назвала найуспішнішими за всю історію взаємин із «Газпромом», можуть виявитися фатальними для черкаського заводу «Азот», горлівського концерну «Стирол», Одеського припортового заводу, «Дніпроазоту», «Рівнеазоту» і севєродонецького об`єднання «Азот». Зазначені підприємства споживають газ як основну сировину, його частка в собівартості готових добрив складає від 60 до 80 відсотків.

Видання констатує, що на даний час український ринок наповнений російськими добривами, тоді як українські виробники не мають можливості конкурувати з імпортом через нерівні ціни на газ. Російська промисловість одержує газ у середньому по 70 доларів за тис. кубометрів, тоді як українська в 5 разів більше – по 318 доларів за тис. кубометрів. При цьому вітчизняні заводи вимушені додатково сплачувати введені урядом Юлії ТИМОШЕНКО надбавки, покликані врятувати від мільярдних боргів державну компанію «Нафтогаз України», тоді як самих хіміків Кабінет міністрів відмовився захистити від дешевшого імпорту за допомогою захисних мит, зазначає «КП».

При цьому українські хіміки також не мають можливості замістити втрату внутрішнього українського ринку експортом продукції. Вартість природного газу, яка є головним критерієм конкурентоспроможності, в Україні на 30% вище за середньоєвропейську. Погіршує стан хімічних підприємств відмова уряду протягом останніх 6 місяців повертати експортний ПДВ, що мотивується дефіцитом держбюджету. Також найближчими місяцями не передбачається збільшення попиту на добрива, пише видання.

На думку «КП», відсутність обігових коштів у виробників азотних добрив приводить до необхідності масових скорочень. Всього під загрозою втрати роботи на даний час опинилися більше 20 тисяч працівників хімпрому, велика частина з яких вже сьогодні замість робіт за фахом зайняті в профілактичних ремонтах і прибиранні території. Місцеві центри зайнятості Рівного, Севєродонецька, Горловки й інших міст констатують неможливість працевлаштувати навіть першу хвилю звільнень. Вирішенням проблеми стане лише негайне істотне зниження цін на природний газ, вважає видання.

Як повідомлялося, за даними Європейської ради хімічної промисловості щодо цін для провідних виробників азотних добрив у країнах Європи і Північної Америки, вартість природного газу для підприємств хімічної галузі України, що виробляють азотні добрива, в червні на 30% перевищувала аналогічний показник у їхніх конкурентів у країнах Євросоюзу, на 40% - у країнах Північної Америки, і в 2,2 разу – російських азотних підприємств.

Довідка УНІАН. 19 січня 2009 року ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали довгострокові контракти на постачання газу українським споживачам. Термін дії контрактів - з 2009 по 2019 рік включно.

Згідно з домовленостями, Україна одержала знижку у розмірі 20% від середньоєвропейської ціни на газ, яка в першому кварталі 2009 року становила 450 дол. за тис. куб. м. Українська сторона, у свою чергу, зберігає ставку транзиту в 2009 році на рівні 2008 року - 1,7 дол. за тис. куб. м на 100 км.

Відповідно до контракту, ціна на газ розрахована за європейською формулою ціни зі знижуючим коефіцієнтом 0,8. Таким чином, у 1-му кварталі 2009 року ціна на газ для України становила 360 дол. за 1000 куб. м, у другому кварталі 2009 року - 270,95 дол. за 1 тис. куб. м. Ціна змінюватиметься за формулою щокварталу. Обсяг постачання газу в Україну в 2009 році становитиме 40 млрд. куб. м.

З 1 січня 2010 року «Газпром» продаватиме Україні газ за ринковою європейською ціною без знижок.