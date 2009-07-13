3-й транш кредиту МВФ Україна отримає, а на 4-й може не розраховувати?

Рішення Ради директорів Міжнародного валютного фонду про виділення нашій країні третього траншу кредиту, найімовірніше, буде позитивним, і Україна одержить 3,3 млрд. дол. у серпні 2009 року.

Такий прогноз озвучив у коментарі УНІАН економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

Він зазначив, що рішення про виділення третього траншу Україні має бути схвалене Радою директорів МВФ протягом найближчих тижнів. Значна частка цього траншу будуть використана для погашення зовнішнього боргу, насамперед єврооблігацій уряду і НАК "Нафтогаз України" на суму 500 млн. дол. кожні, вважає економіст.

При цьому О.БЛІНОВ оцінює песимістично ймовірність виділення Україні наступного траншу МВФ, запланованого на листопад 2009 р. «Недостатні успіхи в реалізації узгоджених з Фондом реформ і передвиборна ситуація в Україні приведуть до того, що четвертий транш буде відкладений на 2010 г.», - прогнозує економіст.

Як повідомляв УНІАН, керівник місії МВФ в Україні Джейла ПАЗАРБАЗІОЛУ заявила, що місія МВФ рекомендуватиме Раді виконавчих директорів Фонду збільшити наступний транш для України з 3,2 млрд. дол. до 3,3 млрд. дол.

Довідка УНІАН. МВФ у листопаді 2008 року схвалив для України дворічну програму на загальну суму 16,4 млрд. дол. і надав перший транш кредиту в розмірі 4,5 млрд. дол.

12 травня в Україну надійшли 2,8 млрд. дол. другого траншу кредиту МВФ.

Частина другого траншу в розмірі 1,5 млрд. дол. направлена безпосередньо до Державного бюджету України для фінансування зовнішніх боргових зобов`язань уряду.

Планувалося, що третій транш має скласти 3,2 млрд. дол., четвертий, – 3,8 млрд. дол.

Кошти кредиту планується надавати щоквартальними траншами після перегляду і корекції програми співпраці.