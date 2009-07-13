Нардепів НУ-НС звинувачують у лобіюванні інтересів виробників пива

Ряд громадських організацій вважає, що багато депутатів фракції «Наша Україна – Народна самооборона» відкрито лобіюють інтереси виробників пива, «проголошуючи любов до українців тільки на словах, а на ділі підтримують інтереси алкогольних комерсантів всупереч інтересам суспільства».

Про це йдеться в заяві лідерів ряду громадських організацій, текст якого переданий УНІАН.

Зокрема, представники громадськості дали публічну оцінку діяльності народних депутатів від НУ-НС, грунтуючись на результатах голосування щодо Закону «Про внесення змін до Закону "Про Державний бюджет України на 2009 рік" і деякі інші закони України» , який був підписаний Президентом і набув чинності 1 липня ц.р. Відповідно до закону, акциз на пиво підвищений на 93,5%. Попри те, що законопроект підтримала абсолютна більшість народних депутатів – 343, не взяли участь в голосуванні 46 депутатів від НУ-НС.

Зокрема, лідер громадянської кампанії «Форум порятунку Києва» Віталій ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ порівняв таку позицію депутатів фракції НУ-НС із захистом торговців наркотиками і людьми.

«Окремі депутати від НУ-НС відкрито лобіюють інтереси «пивняків» і «шмурдячників», що можна прослідкувати за результатами голосування. Не бачу різниці – чи протидіють народні обранці підняттю акцизів на пиво, чи захищають торговців наркотиками і людьми. Ні для кого не секрет, що за ухвалення цього закону не голосували Олександр СЛОБОДЯН, Юрій КОСТЕНКО, Петро ЮЩЕНКО, Іван ПЛЮЩ, Анатолій ГРИЦЕНКО, Іван ЗАЄЦЬ, Ксенія ЛЯПІНА, Павло ЖЕБРІВСЬКІЙ та інші», - сказав В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

На думку лідера «Форуму порятунку Києва», депутати від НУ-НС, «проголошуючи любов до українців на словах, на ділі підтримують інтереси комерсантів – алкогольних, тютюнових, ігорних, діючи всупереч інтересам суспільства».

«Депутати від НУ-НС відкрито захищають пивних комерсантів, знаючи, що Україна втратила за 18 років 6 млн. громадян, зокрема – і від пивного алкоголізму. Подібне фарисейство НУ-НС не засуджується ні публічно, ні всередині партій, що входять до блоку. На підставі цього українці можуть зробити висновки і ухвалити рішення, кому віддавати голоси на майбутніх виборах», – наголосив В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

На його думку, акциз на пиво був заморожений протягом трьох років «через лобіювання депутатами інтересів пивних магнатів і шантажу «пивняків», які загрожували акціями протесту».

Проте, В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ упевнений, що суспільство зацікавлене в подальшому піднятті акцизів на алкогольну і тютюнову продукцію. Громадська організація бачить можливість збільшення мінімальних зарплат, пенсій і прожиткового мінімуму за рахунок підвищення акцизів на спирт, пиво, вино і тютюн. При цьому В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ пропонує депутатам розглянути можливість віднесення пива до алкогольної продукції і підняти акцизи на нього ще як мінімум вдвічі, що може стати істотним джерелом наповнення державного бюджету.

«Існує два способи підвищення мінімальних зарплат і пенсій – це підвищення акцизів на шкідливу продукцію і грошова емісія. До підняття акцизів на пиво акциз становив 31 коп. за 1 літр, відповідно – півлітра пива – 15,5 коп. Після підняття акциз склав 0,6 грн. за літр. Потенціал підняття акцизів на цей напій ще дуже великий. Прийняте підвищення акцизів повинне стати лише першим кроком у ряду підвищень», - вважає він.

Водночас В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ закликає депутатів заборонити вживання пива в не відведених для цього громадських місцях і будь-яку рекламу цього напою.

У свою чергу представник Всеукраїнської громадської організації «Твереза Україна» Артем СТУПАКОВ, вважає, що впродовж останнього десятка років українська нація, вживаючи пиво, «самознищується».

«Різниця між пивом і героїном тільки у вбивчій силі - мета одна й та сама - розбещення і дегенерація суспільства. Україна сьогодні кишить шароварними «патріотами», у тому числі й у фракції НУ-НС. Депутати, які з піною біля рота готові говорити на тему мови, Голодомору, «недружньої» Росії, приховують реальні проблеми в країні - алкоголізацію суспільства, в першу чергу пивну, – власник пивної компанії «Оболонь» Олександр СЛОБОДЯН, голова Української народної партії Юрій КОСТЕНКО, Ксенія ЛЯПІНА», – сказав А.СТУПАКОВ.

Представник «Тверезої України» закликає депутатів відстоювати подальше підвищення акцизів на пиво, а громадськість – відстежувати і засуджувати лобіювання інтересів пивних магнатів.

Також директор Інституту трансформації суспільства Олег СОСКІН вважає, що Україні необхідно посилити державну політику щодо лікеро-горілчаних виробів і пива, що допоможе зупинити «тотальне вимирання українського населення».

При цьому, на його думку, вимоги, що висуваються, повинні бути однаковими як до національних виробників, так і до міжнародних.

«Потрібно припинити алкоголізацію населення: заборонити рекламу пива, алкогольних і слабоалкогольних напоїв, підвищити ставки акцизного збору. Прийшов час підірвати фінансову основу горілчаних, пивних і тютюнових «королів». Гроші, які вони одержують, замішані на крові українського народу – чим більше в країні виробляється алкоголю, пива і тютюну, тим вища захворюваність і смертність, тим більше злочинів скоюється в країні», - вважає О.СОСКІН.

Крім того, на його думку, необхідно запровадити державну монополію на виробництво алкогольних, слабоалкогольних напоїв і пива.

«Ті народні депутати, які не хочуть голосувати за такі рішення, прикриваючись тезами про контрабанду і підтримку національного виробника, є корупціонерами, які одержують якісь преференції, – в матеріальному або фінансовому виді, від власників підприємств цих видів бізнесу», – наголосив директор Інституту трансформації суспільства.