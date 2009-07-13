Через масові отруєння зупинено заїзди до санаторію "Конвалія"

У зв’язку з масовим харчовим отруєнням призупинено нові заїзди в санаторій «Конвалія» у Дрогобицькому районі на Львівщині.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я, заїзди призупинено до завершення максимального інкубаційного періоду після випадку останньої госпіталізації.

За даними МОЗ, станом на 12 липня на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні Дрогобицької міської лікарні перебували 15 дітей з числа відпочиваючих санаторію «Конвалія». Ще 15 дітей були виписані за заявами батьків. Четверо дорослих залишили стаціонар без виписки.

Згідно з проведеним епідрозслідуванням, ймовірними факторами інфікування могли послужити макарони з відвареним м`ясом (по-флотськи), сир зі сметаною, масло, сардельки, вода водопровідна.

Фахівцями обласної СЕС встановлено, що медперсоналом не здійснюється належний контроль за санітарним станом в санаторії, в тому числі за дотриманням режиму щоденного прибирання в житлових та санітарно-побутових приміщеннях, виконанням дітьми правил особистої гігієни. При цьому під час перевірки виявлено, що в спальних кімнатах виявлені залишки їжі, в тому числі швидкопсуючих продуктів (йогурти). Виявлені факти невпорядкованого медогляду у працівників.

Бактеріологічною лабораторією у матеріалі від 9-ти хворих, а також 4-х осіб з числа персоналу та 15 контактних виділені шигелли Зонне.

6 працівників харчоблоку відсторонені від роботи головним державним санітарним лікарем Дрогобицького району.

Епідрозслідування та протиепідемічні заходи тривають.