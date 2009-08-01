У Києві гинуть до 90% висаджених рослин

В Києві гинуть до 90% висаджуваних комунальними службами зелених насаджень.

Про це повідомив сьогодні заступник начальника Державного управління охорони навколишнього природного середовища в м. Києві Ігор ЩЕРБАК на засіданні розширеної Колегії КМДА.

“Внаслідок некваліфікованих дій зі створення нових зелених насаджень спостерігається їх масове всихання - до 80-90% від кількості висаджених дерев і кущів”, - сказав він. Так, для прикладу І.ЩЕРБАК навів дані, передані на погодження до Держуправління охорони навколишнього середовища:

“Поступили матеріали обстеження зелених насаджень КП УЗН Дарницького, Деснянського району, згідно з якими знесенню та списанню підлягають відповідно 500 і 800 саджанців різних порід. Такі масові заміни саджанців спостерігаються й в інших районах міста. Тобто тільки посадили, через півроку їх ліквідовують”.

У свою чергу головуючий на колегії в.о. голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО дав доручення вивчити питання щодо створення міської інспекції, яка б вже зараз розпочала роботи з обстеження зелених насаджень в місті і до вересня ц.р. зробила висновки щодо того, який відсоток з висаджених цього річ дерев прижився.

“Потрібно реорганізувати “Київзеленбуд” і змінити підходи від обсягів робіт до якості. Тому що кожен рік звітуємо скільки тисяч посадили дерев, але ніколи не звітуємо скільки з них росте”, - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО, звертаючи увагу, що на роботи з озеленення виділяються чималі гроші.

На колегії І.ЩЕРБАК також відзначив бідність “асортименту” дерев в столиці. За його даними, найпоширенішими в Києві є липи, які ростуть на 39% площі міста, потім йдуть каштани – на 22%, тополі –21%, клени – 8%, і ще на 7 видів дерев припадає близько 5% площ.

Він також зазначив, що тільки половина дерев має хороший та відмінний загальний стан. Серед основних причин погіршення стану зелених насаджень в Києві фахівці управління називають, в першу чергу, погіршення умов місцезростання дерев – забруднення повітря та оточуючого середовища пилом, газом, а також неправильним добором порід дерев та обмеженим обсягом живлення рослин. Небезпечним для рослин є також зайве накопичення іонів натрію хлору внаслідок застосування хлористих солей для прискорення танення снігу та льоду та поливання дерев хлорованою водою.

І.ЩЕРБАК висловив незадоволення тим, що в “Київзеленбуду” відсутня стратегія розвитку зелених насаджень в місті, та спостерігається низька технологічна дисципліна висадження рослинного матеріалу.

В той же час А.ГОЛУБЧЕНКО щодо “асортименту” столичних дерев зазначив в інтерв’ю журналістам: “Я не думаю, що якщо в Києві на протязі 70 років висаджувались саме такі дерева, то завжди ніхто не цікавився, що ще можна висадити. Можливо це саме ті дерева, які потрібно вирощувати в цій місцевості”.