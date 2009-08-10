Fitch: реструктуризація боргів Нафтогазу не є дефолтом

Вимушена реструктуризація боргів НАК «Нафтогаз України» не є дефолтом, хоча цей факт може спричинити негативні настрої серед інвесторів усередині країни.

Про це йдеться у повідомленні міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

«Платіж українського уряду по суверенних євробондах на суму 500 млн. дол. 5 серпня свідчить про те, що його здатність і бажання обслуговувати державний борг залишається в силі, будучи підтриманим фінансовою допомогою МВФ», - вважає директор аналітичної групи Fitch по суверенних рейтингах Ендрю КОХУН.

Крім того, він додав, що на платоспроможність по українських «суверенах» впливає глибока економічна і фінансова криза, і, окрім того, невпевненість влади у здатності виконати запропоновану МВФ програму напередодні президентських виборів, призначених на січень 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, 30 липня Fitch Ratings знизило довгострокові рейтинги дефолту емітента НАК «Нафтогаз України» в іноземній та національній валюті з рівня “B-“ до «CC». Агентство залишило рейтинги у списку Rating Watch, прогноз – «негативний».

Fitch одночасно знизило пріоритетний незабезпечений рейтинг єврооблігацій компанії, випущених на суму 500 млн. дол., з рівня «B» до «CC» і також залишило рейтинг в списку Rating Watch з «негативним» прогнозом, рейтинг поворотності активів по єврооблігаціях – «RR4».

Нагадаємо, 5 липня виконуючий обов`язки міністра фінансів Ігор УМАНСЬКИЙ сказав журналістам, що переконаний у необхідності реструктуризації заборгованості НАК «Нафтогаз України».

«З урахуванням того, що виплати припадають на кінець вересня, ми прискорюватимемо цю роботу (з реструктуризації євробондів), - сказав він. - Зараз переговорний процес із залучення ресурсів з Єврокомісією і міжнародними фінансовими організаціями триває, однак, на жаль, тимчасові перспективи там незрозумілі. Я переконаний, що реструктуризація цієї заборгованості НАК необхідна».

Раніше уряд України дав офіційне доручення Міністерству фінансів і НАК «Нафтогаз України» вжити заходів з реструктуризації заборгованості держхолдингу по зовнішніх позиках і зменшення вартості обслуговування наданих йому кредитів, що призвело до різкого зростання прибутковості єврооблігацій компанії.

Україна минулого тижня провела ряд виплат за зовнішніми боргами, одержавши черговий транш кредиту Міжнародного валютного фонду в розмірі 3,3 млрд. дол. Ще 1,7 млрд. дол. Україні мають надати, згідно з досягнутою домовленістю, інші міжнародні фінансові інститути.

Єврооблігації НАК «Нафтогаз України» було випущено 2004 року. Обсяг випуску дорівнює 500 млн. дол., погашення відбудеться 30 вересня 2009 року.

НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК «Нафтогаз України» займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.