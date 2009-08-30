На Черкащині впроваджуватиметься програма ПРООН для 40 сіл

На сесії Черкаської обласної ради, що відбулася 28 серпня, депутати схвалили цільову програму «Впровадження в Черкаській області проекту Програми розвитку Організації Об`єднаних Націй та Європейського Союзу «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» на 2009-2010 роки».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ та зв’язків із громадськістю Черкаської облради, у реалізації програми беруть участь 40 сільських і селищних рад із 8 районів Черкащини. Бюджет проекту передбачає інвестування 400 тисяч доларів від ПРООН та ЄС. 5% від суми проекту мають внести громади, 45% – внески з обласного та місцевих бюджетів. Депутати Черкаської облради визначили, що з обласного бюджету буде виділено на підтримку даного проекту 10% коштів від передбаченої для обласних і місцевих рад частини фінансування. Програма орієнтована на підвищення рівня життя у відібраних територіальних громадах шляхом комплексного відновлення, ефективного використання та системного управління базовими об’єктами місцевої інфраструктури

Довідка УНІАН. Проект "Місцевий розвиток орієнтований на громаду" було започатковано у вересні 2007 року. Ініціатива фінансується Європейською Комісією в рамках програми технічної допомоги та співфінансується і впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні. ЇЇ мета - створити сприятливе середовище для сталого соціально-економічного розвитку на місцевому рівні шляхом сприяння самоорганізації громад, розроблення та впровадження невеликих за обсягом громадських ініціатив у всіх областях України та АР Крим.

Проект підтримує громади у вирішенні найважливіших потреб їх розвитку, допомагаючи їм у самоорганізації, розбудові їх потенціалу та впровадженні невеликих за обсягом громадських ініціатив (міні-проектів) у наступних пріоритетних сферах: підтримка мережі фельдшерсько-акушерських пунктів; утилізація відходів, знешкодження запасів пестицидів; енергозберігаючі заходи, збільшення використання відновних джерел енергії; водопостачання; місцевий транспорт.

Інша половина бюджету ініціатив громад має фінансуватися за рахунок внеску мешканців громади (не менше 5%), приватного сектору та коштів державного та місцевих бюджетів. Таким чином, проект надасть можливість відпрацювати механізми співфінансування між громадою, центральною та місцевою владою, донорською спільною та приватним сектором. Проект розрахований на 3,5 роки, його бюджет складає 13,3 млн. євро, в тому числі внесок Європейської Комісії – 12 млн. євро, внесок ПРООН – 1,3 млн. євро.