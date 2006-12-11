На СБУ насувається обіцяна ”кадрова чистка”?

В Службі безпеки України триває атестація особового складу.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, мета атестації - належним чином оцінити роботу співробітників та визначити кадровий потенціал.

За даними прес-центру, до обласних управлінь СБУ виїхали заступники голови Служби безпеки, які візьмуть участь у підбитті підсумків діяльності регіональних підрозділів за 2006 рік.

“Там, де атестаційна комісія СБУ вбачає необхідність посилення захисту суверенітету та інтересів національної безпеки, вноситимуться відповідні кадрові пропозиції Президенту України”, йдеться у повідомленні. Саме цим обумовлені останні укази Віктора ЮЩЕНКА щодо ротації керівного складу деяких регіональних управлінь СБУ, підкреслили в прес-центрі.

Як повідомляв УНІАН, про плани реформування та скорочення СБУ в інтерв`ю видaнню "Кореспондент" заявив 9 грудня перший заступник глави Секретаріату Президента Арсеній ЯЦЕНЮК, який курує Службу безпеки .

За його словами, нині Служба перебуває "у стані напіввагітності", вона вимагає істотного реформування, і там відбудуться серйозні зміни. У Службі безпеки відчутний вплив різних політичних сил, зазначив він.

Заступник глави Секретаріату повідомив, що зараз “малює” карту – хто і на кого в СБУ працює, і “як тільки її закінчу, кадрові чищення там завершимо”.

За словами А.ЯЦЕНЮКА. в СБУ потрібно призначати «людей з боку, які нікому нічого не винні».

Наприкінці листопада Президент вніс до Верховної Ради подання на звільнення голови СБУ Ігоря ДРІЖЧАНОГО з цієї посади і призначив його заступником секретаря РНБО. Парламент поки що не розглядав питання про звільнення І.ДРІЖЧАНОГО.