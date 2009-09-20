Закарпатці найменше довіряють міліції

Закарпатці найбільше довіряють релігійним організаціям та телебаченню, найменше - міліції.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані соціологічного опитування оприлюднив Закарпатський інститут політичних досліджень.

Згідно з результати опитування, найбільше закарпатців нині турбує зростання цін (72,5%), безробіття (47,7%), хабарництво і корупція (37,1%), низький рівень медичного обслуговування (35,9%), некомпетентність влади (34,8%), низький рівень зарплат (31,8%), економічна криза (27,8%).

Іншими проблемами, які турбують мешканців області, є зростання злочинності (17,9%), стан доріг (17,3%), заборгованість з виплати заробітних плат та пенсій (14,6%), інфляція (13,3%), екологічний і санітарний стан населених пунктів (11,3%), стан комунального господарства.

Менше 10% опитаних турбують проблеми сільського господарства, банківської сфери, культури, отримання освіти, відсутність реальної демократії в країні тощо.

В інституті також стверджують, що, згідно з опитуванням, з-поміж державних організацій та суспільних інституцій громадяни найбільше довіряють (34,1% опитаних повністю довіряють і 25,3% – частково) релігійним організаціям; на другому місці (13,7% респондентів повністю довіряють і 50,2% - частково) – телебаченню. Якщо до цього додати ще 12,0% повної і 46,1% часткової довіри до преси та 44,9% повної і 12,5% часткової довіри до радіомовлення, то можна з впевненістю сказати, що засоби масової інформації відіграють надзвичайно важливу роль у формуванні світогляду та світосприйняття мешканців області, відзначають експерти Інституту. Високий відсоток довіри громадян до матеріалів у Інтернет-мережі: 11,1% опитаних повністю довіряють Інтернету і 28,7% – частково.

Найвищий відсоток недовіри - у міліції (61,0% опитаних), судових інстанцій (59,5%) та прокуратури (53,1%).

Крім того, за даними опитування, на думку 27,7% опитаних найкращий приклад розвитку сучасного суспільства демонструє Євросоюз, 21,0% респондентів віддали перевагу в цьому питанні Росії, 14,5% – Сполученим Штатам Америки. Не змогли дати відповідь –20,8% опитаних.

Доцільність вступу України до Північноатлантичного Альянсу підтримують 35,2% опитаних мешканців Закарпаття, із них 14,0% вважають такий вступ обов’язковим. Однак 26,5% респондентів категорично виступають проти цього зовнішньополітичного кроку держави. Загалом не бачать потреби вступу України в НАТО 43,8% опитаних мешканців області. 21,0% респондентів з даного питання ще не визначилися.

***Опитування громадян було проведено Закарпатським інститутом політичних досліджень у серпні цього року з метою вивчення суспільної думки. Опитали спеціалісти інституту 2020 респондентів віком від 18 років (46,3% чоловіків та 53,7% жінок) по репрезентативній виборці у всіх районах Закарпатської області та містах обласного значення.