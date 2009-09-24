Ющенко запропонував українську агропродукцію на світовий ринок

Президент України Віктор ЮЩЕНКО в Нью-Йорку зустрівся з Генеральним директором Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Жаком ДЮФОМ.

Сторони обговорили проблематику подолання наслідків світової економічної кризи, а також питання продовольчої безпеки у світі. У цьому зв`язку Президент України висловив підтримку ініціатив ФАО, спрямованих на підтримку тієї частки людства, яка потерпає від голоду.

В.ЮЩЕНКО також запропонував використовувати механізми співпраці з ФАО для поширення представленості української продукції аграрного сектору на світовому продовольчому ринку.

У ході бесіди сторони також торкнулися питання негативного впливу глобальної зміни клімату на розвиток аграрного сектору. В.ЮЩЕНКО зазначив, що необхідно консолідувати зусилля міжнародної спільноти з протидії негативному впливу цих явищ, зокрема в частині заходів Рамкової Конвенції про зміни клімату та Кіотського протоколу.

На думку Президента України, дієвим механізмом вирішення питання забезпечення продовольчої безпеки людства є дії міжнародної спільноти, спрямовані на нарощування обсягів виробництва продовольства на основі інноваційних технологій, оптимізацію механізмів надання допомоги найбіднішим країнам, забезпечення справедливої торгівлі сільськогосподарськими товарами.

Також були обговорені питання реформування ФАО, подальші шляхи співробітництва між Україною та Організацією, зокрема, проведення зустрічей різного рівня найближчим часом, а також проекти надання ФАО технічної допомоги Україні.

Довідка УНІАН. За період 2003-2007 років було реалізовано 3 проекти технічної допомоги за рахунок Фонду технічного співробітництва. З 2005 року ФАО фінансує для України лише проекти прискореної технічної допомоги у рамках Програми технічного співробітництва (TCP Facility).

На розгляді ФАО перебувають ще 6 запитів України на залучення коштів за Програмою технічного співробітництва.

Зокрема, одним із найбільш перспективних є проект розвитку системи ідентифікації та реєстрації сільськогосподарських тварин в Україні. У липні 2009 року Україну відвідала оціночна місія, наприкінці вересня очікується наступний візит, за результатами якого будуть надані рекомендації з удосконалення законодавства та розроблена проектна пропозиція з метою залучення коштів Фонду технічного співробітництва для фінансування проекту за підтримки уряду Швеції.