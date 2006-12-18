Нафтогаз України шукатиме родовища у Єгипті

НАК “Нафтогаз України”, Арабська Республіка Єгипет (АРЄ) і Єгипетська генеральна нафтова корпорація 13 грудня в Каїрі підписали Концесійну угоду про пошук, розвідку і розробку родовищ нафти і газу на східній території Алам Ель Шавіш (блок Alam El Shawish East) в Західній пустелі Єгипту.

Як повідомили УНІАН в прес-центрі НАК “Нафтогаз України”, угоду підписали міністр нафти АРІ Самех ФАХМІ (Sahmeh Fahmy), голова Єгипетської генеральної нафтової корпорації (ЄГНК) Абд Ель Алім ТАГА (Abd El Aleem Taha) і голова правління НАК «Нафтогаз України» Володимир ШЕЛУДЧЕНКО.

Угода підписана за підсумками перемоги НАК «Нафтогаз України» в тендері на розробку відповідного блоку, оголошеного урядом АРЄ наприкінці 2004 р.

"Укладання угоди є значним успіхом НАК "Нафтогаз України”, яка в боротьбі зі світовими лідерами нафтогазової промисловості, а саме Arabian (Саудівська Аравія), Apache (США), Santos (Австралія) і Sipetrol (Чилі) вперше одержала перемогу у відкритому міжнародному тендері на розвідку і розробку родовищ нафти і газу", зазначається в повідомленні.

Компанія реалізує проект видобутку вуглеводнів в Єгипті в рамках державної програми диверсифікації джерел постачання вуглеводнів до України. Проект є унікальною можливістю для України вийти в сегмент видобутку нафти і газу Північної Африки з перспективою реалізації аналогічних проектів в інших країнах регіону, відзначає прес-центр.

Загальна площа блоку Alam El Shawish East становить понад 900 кв. км. Термін дії Концесійної угоди - 27 років, з них першочерговий період розвідки - 3 роки. Розрахунковий період окупності проекту - 5,5 років.

За умови Концесійної угоди впродовж 3-річного періоду розвідки НАК «Нафтогаз України» виступить підрядником робіт з пошуку і розвідки родовищ нафти на території блоку Alam El Shawish East. Інвестиції НАК «Нафтогаз України» в пошук запасів вуглеводнів на території блоку становитимуть не менше 20,2 млн. дол.

Видобувні ресурси нафти блоку Alam El Shawish East, за оцінкою ДП “Науканафтогаз”, підтвердженою висновком Державної комісії України із запасів, становлять не менше 73,5 млн. тонн (категорія С-3), що еквівалентно 90% ресурсної бази суходолу України.

У районі блоку існує розвинена інфраструктура (нафто- і газопроводи, установки первинної підготовки нафти і газу) з виходом на побережжі Середземного моря. У безпосередній близькості від вказаного блоку розташовані діючі нафтові родовища.

НАК «Нафтогаз України» зобов`язана почати роботи на блоці впродовж 6 місяців з дати підписання Концесійної угоди. У середині січня 2007 р., з метою підготовки до початку практичної реалізації проекту, Єгипет відвідає делегація технічних фахівців НАК.

У разі відкриття родовищ(а) нафти та/або газу «Нафтогаз» і ЄГНК створять на території Єгипту компанію-оператора проекту в співвідношенні 50/50. Частка видобутої продукції НАК «Нафтогаз України» становитиме від 15 до 19% від загальної, залежно від досягнутих обсягів видобутку.

Компанія розраховує одержати першу комерційну продукцію на блоці Alam El Shawish East на четвертому році реалізації проекту. Пік видобутку нафти очікується на 6-12 році розробки блоку Alam El Shawish East.

Довідка УНІАН. 13 січня 2005 року правління НАК “Нафтогаз України” під керівництвом Юрія БОЙКА ухвалило рішення про участь компанії в Міжнародному тендері на розробку івидобуток нафти і газу (блок Alam El-Shawish East) в Єгипті.

9 червня 2005 року НАК “Нафтогаз України” була визнана переможцем Міжнародного тендеру по блоку Alam El Shawish East (Блок 2) із пошуку, розвідки і розробки родовищ нафти і газу на умовах Концесійної угоди між АРЄ, ЄГНК і НАК “Нафтогаз України”.

30 травня 2006 року парламент Єгипту затвердив Закон №70 “Про надання повноважень міністру нафти на підписання Концесійної угоди з ЄГНК і НАК “Нафтогаз України” на проведення нафтової розвідки і експлуатації на східній території Alam El Shawish.

29 червня 2006 року ДП “Науканафтогаз” завершило переїнтерпретацію геофізичних даних у межах блоку Alam El Shawish East і уточнення ресурсної бази. За оцінкою ДП “Науканафтогаз”, видобувні ресурси нафти території Alam El Shawish East становлять понад 73 млн. тонн. Дані ДП “Науканафтогаз” підтверджені висновком Державної комісії України із запасів.