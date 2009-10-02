Сьогодні Київський і Московський патріархати сядуть за стіл переговорів

Сьогодні планується проведення першої зустрічі робочих груп з підготовки до діалогу між Українською православною церквою та Українською православною церквою Київського патріархату, що відбувається з метою відновлення єдності українського православ’я.

Як повідомив сайту УНІАН-релігіїпрес-секретар предстоятеля УПЦ протоієрей Георгій КОВАЛЕНКО, перша зустріч визначить коло питань, що будуть обговорюватись на наступних нарадах. Разом з тим, він припустив, що результатом сьогоднішньої зустрічі робочих груп може стати спільна заява.

«Кожен з учасників робочої групи буде мати можливість висловити думки. Будуть розглядатися певні наробки. Можливо, між нами існує більше спільного, ніж декому здається. Існує багато питань, в яких православні християни різних конфесій можуть працювати на благо людей. Це і питання викладання релігійних дисциплін у школах і вищих навчальних закладах. Це проблеми пастирської опіки над військом, над ув`язненними. Поступово ця співпраця покаже шляхи до відновлення єдності українського православ’я», - зазначив прес-секретар предстоятеля УПЦ.

За його словами, на першій зустрічі з робочою групою Київського патріархату в УПЦ очікують «побачити православних віруючих людей, які бажають блага Церкви, а не політичних діячів».

Водночас Г.КОВАЛЕНКО звернув увагу, що на швидкі результати діалогу в УПЦ не очікують. Але «початок діалогу, це вже результат», - сказав прес-секретар предстоятеля УПЦ.

У свою чергу, глава інформаційно-видавничого відділу УПЦ КП єпископ ЄВСТРАТІЙ (ЗОРЯ) відзначив, що в УПЦ КП сподіваються, що підготовчі зустрічі будуть сприяти зближенню православних віруючих різних юрисдикцій, а також «подоланню ворожнечі між віруючими Московського та Київського патріархату, яка нажаль зараз існує».

«Щоб люди, які сповідують одну православну віру починали вчитися бачити один в одному не ворогів, а все таки братів і сестер. Нехай таких, що в чомусь не є однодумцями, але сповідують одну православну віру», - підкреслив владика ЄВСТРАТІЙ.

Разом з тим, він навів приклад діалогу між РПЦ МП і Російською православною церквою за кордоном, що перебували у відносинах, схожих на ті, які існують нині між УПЦ та УПЦ КП.

«Цей діалог тривав понад 7 років – від того часу, як він був започаткований, до того часу, як були підписані документи про єдність РПЦ і РПЦЗ. Поспішати не потрібно. Краще працювати ґрунтовно, з баченням певної перспективи. Але з іншого боку, необхідність діалогу не тільки назріла, але й перезріла. Церква перебуває у розділеному стані вже майже 20 років, і всі усвідомлюють, що цей стан є ненормальним. У нас вже є згода з УПЦ у тому, що цей стан не нормальний і його треба долати», - зазначив єпископ ЄВСТРАТІЙ.

Коментуючи скептичні оцінки щодо перспективи зазначеного діалогу, глава інформаційно-видавничого відділу УПЦ КП нагадав, що це поки що не сам діалог, а підготовка до нього, «бо питання, які існують між УПЦ і УПЦ КП, дуже складні».

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня Священний Синод УПЦ під головуванням Митрополита Київського і всієї України ВОЛОДИМИРА (САБОДАНА) у Свято-Успенській Почаївській Лаврі ухвалив рішення створити робочу групу, на яку було покладено відповідальність за підготовку до діалогу з представниками УПЦ КП.

Тоді ж було створено робочу групу, на яку Синод поклав відповідальність за підготовку до діалогу. Головою групи призначено архієпископа Білоцерківського і Богуславського МИТРОФАНА, керуючого справами УПЦ. До групи також включені архієпископ АНТОНІЙ, архімандрит КИРИЛ (ГОВОРУН), протоієрей Микола ДАНИЛЕВИЧ, протоієрей Петро ЗУЄВ та помічник Ректора КДА і С Володимир БУРЕГА.

14 вересня Синод УПЦ КП прийняв рішення про утворення робочої групи, на яку поклав відповідальність за підготовку діалогу з УПЦ.

Робочу групу УПЦ КП очолив ректор Київської православної богословської академії митрополит Переяслав-Хмельницький ДИМИТРІЙ. До групи також включені єпископ Васильківський ЄВСТРАТІЙ, архімандрит ЄПІФАНІЙ, протоієреї Петро ЗІНИЧ та Олег МАЛАНЯК, а також аспірант Київської православної богословської академії Михайло СИВАК.

Підготовка до діалогу відбувається вперше за історію існування двох церков.