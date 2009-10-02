Нацбанк наступного тижня проведе спецаукціони з продажу доларів і євро

Національний банк України (НБУ) 7 жовтня проведе спеціальний аукціон з продажу доларів США, 9 жовтня – з продажу євро.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Згідно з повідомленням, мінімальна сума заявки – 10 тис. дол. для аукціону 7 жовтня і 3 тис. євро для аукціону 9 жовтня. При цьому невикористану за призначенням валюту в сумі понад 1 тис. дол. і 1 тис. євро комбанк зобов`язаний продати НБУ. Залишок валюти в сумі до 1 тис. дол. і 1 тис. євро може бути використаний банком на інші цілі.

Банкам дозволяється купувати валюту для дострокового погашення клієнтами заборгованості за кредитними договорами.

Нацбанк зазначає, що банки, які мають намір брати участь у спецаукціонах 7 і 9 жовтня, мають залучати від клієнтів грошове забезпечення в національній валюті до проведення валютного аукціону. «Купівля іноземної валюти за рахунок власних коштів банків не допускається», - зазначає НБУ.

Як повідомляв УНІАН, з 27 лютого 2009 р. Нацбанк України почав проводити цільові валютні аукціони для задоволення потреб позичальників – фізичних осіб з метою погашення ними заборгованості за кредитами, взятими у валюті.

Банки мають забезпечити продаж клієнтам іноземної валюти, купленої на валютному аукціоні Національного банку України, за курсом, який не може перевищувати курс аукціону плюс 0,2% від суми купівлі на сплату пенсійного збору.

Операції з погашення заборгованості клієнтів за кредитами через поточні рахунки, відкриття поточних рахунків клієнтам і проведення розрахункових операцій для забезпечення процедури погашення заборгованості клієнтів за кредитними договорами за рахунок іноземної валюти, купленої на валютному аукціоні, здійснюються виключно на безоплатній основі.

Пізніше Нацбанк почав продавати валюту і фізичним особам – резидентам – суб`єктам підприємницької діяльності.