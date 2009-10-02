Робочі групи обох патріархатів УПЦ займуться уніфікацією термінології

Робочі групи Української православної церкви Київського та Московського патріархатів на своїх наступних засіданнях розглянуть питання уніфікації української богослужбової термінології.

Про це йдеться у протоколі за підсумками першої зустрічі представників УПЦ МП та УПЦ КП, що відбулася сьогодні у Києво-Печерській Лаврі, копію якого має УНІАН.

Зокрема, як йдеться у документі, на розгляд наступних засідань робочих груп вирішено винести пропозиції про конкретні шляхи і форми співпраці в питанні уніфікації української богословської та богослужбової термінології.

При цьому сторони відзначають позитивний попередній досвід співпраці УПЦ та УПЦ КП у питаннях викладання в школах «Основ християнської етики», опіки особами, які перебувають в місцях позбавлення волі, опіки військовослужбовцями.

«Цей досвід засвідчив користь такої співпраці, оскільки вона дозволяє краще свідчити про православну позицію в суспільно-важливих питаннях. Саме завдяки консолідованій позиції УПЦ і УПЦ КП вдалося досягнути істотного зрушення у питанні викладання в школах «Основ християнської етики», - йдеться у документі за підсумками першої зустрічі.

Водночас у документі відзначається позитивний досвід співпраці представників УПЦ і УПЦ КП в рамках Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій та Наради представників християнських Церков.

«Консолідована позиція від імені ВРЦіРО та Наради дозволила вирішити такі важливі проблеми, як повернення громадам права набувати землю у постійне користування і встановлення тарифів на газ для опалення храмів на рівні цін для населення», - наголошується у протоколі.

Пропозиції про конкретні шляхи і форми співпраці було вирішено винести на розгляд наступних засідань робочих груп.

При цьому, як зазначається в документі, спільні засідання робочих груп проводитимуться на паритетній основі почергово у кожної зі сторін, «якщо інше не буде визначено головами робочих груп».

Разом із тим, головам груп доручено визначати дату та порядок денний кожної наступної зустрічі.

При цьому у документі підкреслюється, що робочі групи не ставлять собі за мету розв’язувати питання, які повинні стати безпосередньо предметом діалогу, бо завданням робочих груп є саме підготовка діалогу між УПЦ та УПЦ КП.

Також підготовка до діалогу відбувається на підставі взаємної доброї волі сторін, без будь-якого зовнішнього тиску чи втручання.

Започаткування діалогу вирішено вважати корисним і для суспільства, «оскільки він покликаний сприяти суспільному порозумінню та конфесійному миру, подоланню ворожнечі та конфліктів».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні відбулося перше засідання робочих груп з підготовки до діалогу між Українською православною церквою Московського патріархату та Українською православною церквою Київського патріархату з метою відновлення єдності українського православ’я.

Підготовка до діалогу відбувається вперше за історію існування двох церков.