Фестиваль «Зірки світового балету» відкривається в Донецьку

Сьогодні в Донецьку, в академічному театрі імені Анатолія Солов’яненка відкривається XVI Міжнародний фестиваль «Зірки світового балету».

Як передає кореспондент УНІАН, фестиваль пройде з 3 по 10 жовтня і збере зірок світового балету з Росії, Японії, Куби, Білорусі, Грузії й інших країн.

Як повідомив на прес-конференції художній керівник донецького театру, незмінний організатор фестивалю, народний артист України Вадим ПИСАРЄВ, сьогодні фестиваль відкриється виставою «Жізель» за участю народної артистки Грузії Ніни АНАНІАШВІЛІ, яка брала участь у Донецьку в першому фестивалі «Зірки Світового Балету» в 1994 році.

Завтра донецькі глядачі й гості міста побачать виставу «Палата №6», поставлену відомим у світі хореографом Раду ПОКЛІТАРУ. Також на сцені донецького театру пройде вистава «Корсар» за участю відомих артистів балету Яни САЛЕНКО і Володимира МАЛАХОВА. За словами В.ПИСАРЄВА, «Яна САЛЕНКО – це прима-балерина Штатс-опери (Відень), випускниця нашої української школи».

Крім того, в програмі фестивалю – вечір сучасної хореографії. «Ви побачите справжнє торжество сучасної хореографії, - розповів В.ПИСАРЄВ, - Я скажу навіть більше - всі сучасні номери я бачив, спеціально підібрав програму, зробив її. І навіть для недосвідченого глядача, який любить класику, ці номери в різних стилях – неокласика, авангард, дуже сподобаються».

Він пообіцяв, що «будуть цікаві артисти ТАКАН-балету Японії, які приїдуть у складі 15 осіб для участі саме у вечері сучасної хореографії».

На думку В.ПИСАРЄВА, відкриттям нинішнього фестивалю буде виступ кубинця Родріго АЛЬМАРАЛЕСА, який уже одержав бронзову медаль на конкурсі в Південній Кореї і привіз до Донецька «приголомшливий сучасний номер з гумором і пластикою».

Білорусь на фестивалі представить Катерина ОЛЕЙНИК - балерина «великого балету» з Мінська». За словами В.ПИСАРЄВА, вона володарка срібних і золотих медалей різних конкурсів, і глядачі в її виконанні побачать подвійне фуете (у класичному танці: група па з характерним маховим рухом ноги, який допомагає повороту або обертанню танцівника - УНІАН), «що сьогодні мало хто вміє робити».

Подарунком для Донецька, поза сумнівом, стане приїзд заслуженої артистки Росії Анастасії ВОЛОЧКОВОЇ, яка дала згоду безоплатно брати участь у нинішньому фестивалі. «Вона пам`ятає, коли їй було важко, і вона приїжджала до Донецька, і ми її в ті важкі часи підтримали. Сьогодні вона підтримала нас. Її приїзд і участь у завершальному гала-концерті я розцінюю як вчинок друга театру», - відзначив В.ПИСАРЄВ.

Він також повідомив, що нові номери на фестиваль привезуть артисти Большого театру (Москва) Олена КАЗАКОВА і Артем ОВЧАРЕНКО, а Дар’я КОЗЛОВА, балерина цього ж театру, яка одержала срібну медаль на останньому міжнародному конкурсі артистів балету, «стане для наших глядачів відкриттям».

В.ПИСАРЄВ відзначив, що 9 жовтня на донецькій сцені в рамках фестивалю пройде «традиційна для нас вистава «Дон Кіхот», в якій головну партію виконає його син Андрій ПИСАРЄВ. «Ми не зраджуємо цим традиціям. Ви знаєте, що мій син одержав золоту медаль в червні цього року на престижному міжнародному конкурсі (Міжнародний конкурс артистів балету в Москві - УНІАН), на якому 25 років тому і я одержав золоту медаль... Він станцює з Катериною ХАНЮКОВОЮ, яка також дуже талановита людина і надія українського балету, завоювала ряд золотих медалей на міжнародних конкурсах», - розповів В.ПИСАРЄВ.

Кажучи про фінансовий бік фестивалю, він пояснив, що криза, звісно, внесла свої корективи і «простіше було б не проводити фестиваль у цей кризовий час». «Але оскільки було вже 15 фестивалів, то якщо буде 16-й, він довго житиме», - запевнив журналістів В.ПИСАРЄВ. При цьому додав, що «порівняно з минулим роком довелося дуже сильно економити. Фестиваль виходить самоокупним: глядачі купують квитки, а ці гроші ми витрачаємо на авіаперельоти, проживання артистів тощо».

«Гонорари цього року скромніші, майже вдвічі менші. Ви знаєте, соломинку можна переламати, можна одну-дві, але сніп – його ніяк не переламати. Ось це мені нагадує 16-й фестиваль, коли всі об`єдналися навколо нашого театру, щоб фестиваль відбувся. Ніхто не питає навіть про гонорари, багато хто говорить – «заплатиш стільки, скільки зможеш», і мені це дуже приємно, це дуже важливо і цього дуже не вистачає сьогодні у світі», - сказав В.ПИСАРЄВ.