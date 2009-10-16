Гендиректора Артеку викликали до слідчого

Генеральний директор міжнародного дитячого центру «Артек» Борис НОВОЖИЛОВ у кримінальній справі про розбещення неповнолітніх на даний час не має будь-якого процесуального статусу (свідка, підозрюваного чи обвинуваченого).

Про це УНІАН повідомила начальник Департаменту зв’язків з громадськістю та міжнародних відносин МВС України Інна КІСІЛЬ.

За її словами, вчора слідчий у справі запропонував Б.НОВОЖИЛОВУ з’явитися в МВС для опитування, але гендиректор відповів, що зробить лише після отримання офіційного повідомлення.

Водночас, слідчий за згодою одного із заступників генерального прокурора України вчора направив подання до Печерського районного суду Києва про надання санкції на проведення обшуку за місцем проживання Б.НОВОЖИЛОВА, і суд таку санкцію надав. В результаті сьогодні в помешканні Б.НОВОЖИЛОВА відбувається обшук.

Офіційне повідомлення про виклик до слідчого директору «Артека» на його прохання було надіслано.