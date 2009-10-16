Майже півмільйона людей отримали роботу через ЦЗ

Скорочення вдвічі з початку поточного року числа зареєстрованих у центрах зайнятості (ЦЗ) України безробітних відбулося в результаті того, що людям були надані нові місця роботи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила міністр праці і соціальної політики України Людмила ДЕНІСОВА, коментуючи дані Держкомстату.

Вона повідомила, що з початку року були працевлаштовані через центри зайнятості майже півмільйона людей.

“Вони пішли на роботу. Ми їх навчили спеціальностям, які стали мати попит”, - сказала міністр.

Крім того, Л.ДЕНІСОВА повідомила, що ті люди, які опинилися в ситуації “часткового безробіття”, не реєструвалися в центрах зайнятості, проте в результаті виконання державних програм знову перешли на повну зайнятість.

“Люди просто не вийшли на ринок праці, а залишилися працювати на тих же підприємствах. І оскільки ми компенсували той час простою роботодавцеві, він утримав їх на робочих місцях”, - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Держкомстату, в Україні на 10 робочих місць претендують 75 чоловік.

З початку року кількість безробітних українців, що перебувають на обліку в Державній службі зайнятості, зменшилася на 40% – до 558,7 тис. чоловік (на 1 січня 2009 року – 930 тис. чоловік).

На 1 вересня ц.р. потреба підприємств у працівниках на заміщення вільних посад становила 74,2 тис. чоловік (на 1 січня 2009 року – 86,5 тис. чоловік).