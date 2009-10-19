Інспектори ЄС 10 днів перевірятимуть яловичину в Україні

Інспектори Офісу з питань харчових продуктів і ветеринарії (FVO) Генерального директорату з питань охорони здоров`я і захисту прав споживачів (DG SANCO) з 19 до 29 жовтня п.р. проведуть оцінку санітарного контролю при виробництві яловичини в Україні.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті ветеринарної медицини України.

Повідомляється, що, згідно з програмою перебування, фахівці FVO , зокрема, відвідають ВАТ “Козятинський птахокомбінат” (Вінницька обл.), господарства з вирощування і відгодівлі великої рогатої худоби ТОВ "Агросолюшнс", яке постачає ВРХ на “Козятинський птахокомбінат” (Київська обл.), ТОВ УВК «Полагросервіс» (Полтавська обл.), господарства з вирощування і відгодівлі ВРХ ПП "Агроекологія", яке постачає ВРХ для забою на ТОВ УВК “Полагросервіс”, а також регіональні державні лабораторії ветеринарної медицини і Київського пункту ветеринарно-санітарного контролю, прикордонно-інспекційного поста вантажно-митного комплексу АТ "Українська автомобільна корпорація".

Як повідомляв УНІАН, ВАТ «Козятинський птахокомбінат», що спеціалізується на виробництві яловичини і м`ясних напівфабрикатів, планує одним з перших українських підприємств цього профілю вийти на європейський ринок. У рамках реалізації такої стратегії підприємство готується до проведення попередньої інспекції фахівцями FVO (офіс з ветеринарії і продовольству) Європейської комісії.