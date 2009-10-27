МінЖКГ ініціює запровадження будівельних ощадкас

Міністерство з питань житлово-комунального господарства України ініціює запровадження механізму будівельно-ощадних кас для забезпечення житлом громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр із питань житлово-комунального господарства Олексій КУЧЕРЕНКО вчора в ході засідання Стратегічної ради при міністерстві.

За його словами, міністерство розробляє концепцію розвитку будівельно-ощадних кас.

О.КУЧЕРЕНКО зазначив, що для вирішення проблеми забезпечення громадян житлом необхідно в першу чергу прийняти на законодавчому рівні документ про принципи житлової політики, проте нового Житлового кодексу досі немає.

«Нам незрозумілі принципи управління житловим фондом. В Україні 92-93% приватизованих квартир. Але будинки залишилися в повітрі, вони нічиї. Там насувається велика проблема, там насувається катастрофа. Нам треба терміново визначатися зі способом управління й з підготовкою до модернізації цих будинків», - додав він.

У МінЖКГ пояснили, що будівельно-ощадні каси (БОК) – це інститути, що реалізовують контракти зі своїми членами на надання кредиту для придбання або реконструкції житла. Причому отримання кредиту обумовлене не лише заставою і зобов`язаннями позичальника з обслуговування боргу, але й попереднім виконанням плану з накопичення заощаджень.

У міністерстві вважають, що розвиток будощадкас дозволить за 10-15 років зробити іпотеку масовою, збільшити число житлових кредитів, що надаються не лише будощадкасами, але й банками.

Як зазначив академік Російської академії наук Віктор ПОЛТЕРОВИЧ, запровадження механізму БОК припускає виділення державою премій на заощадження.

За його словами, член будощадкаси впродовж п`яти років вкладає певну суму на купівлю квартири, а держава щороку на цю суму виплачує премію, стимулюючи громадян робити накопичення. Така схема дозволяє бажаючим придбати житло накопичити за 5 років 40% вартості квартири, отримати кредит у будощадкасі в розмірі 40% вартості житла під 5-6%, а на решту 20% узяти кредит у комерційного банку.

В.ПОЛТЕРОВИЧ підкреслив, що БОК дають можливість сформувати для банків надійних позичальників із хорошими кредитними історіями, створюють стимули для накопичень, а також допоможуть зробити іпотеку масовою.