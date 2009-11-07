Одеса нарешті отримала тепло - знадобилося втручання мера

Для забезпечення запуску потужностей Одеської ТЕЦ, яка забезпечує теплом 300 тисяч жителів центральної частини міста, мер Одеси Едуард ГУРВІЦ узяв під особистий контроль роботу ВАТ «Одеська теплоелектроцентраль», що входить до складу НАК «Нафтогаз України» і очолювана Іваном ДОНЧЕНКОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, мер Одеси відвідав ТЕЦ у п`ятницю в супроводі заступника директора КП "Теплопостачання міста Одеси" Євгена КОЗЛОВА, який мав, відповідно до підписаного 6 листопада розпорядженням мера, приступити до виконання обов`язків директора ТЕЦ у тому разі, якщо б не була забезпечена подача тепла в будинки одеситів. Після переговорів запуск станції відбувся.

«У разі незапуску Одеської ТЕЦ виконання обов`язків її керівника буде покладено на заступника директора комунального підприємства «Теплопостачання міста Одеси» для вживання невідкладних заходів щодо негайного запуску станції і забезпечення населення гарячим водопостачанням і опаленням», йдеться в розпорядженні мера Одеси від 6 листопада про невідкладні заходи щодо негайного запуску об`єкта і забезпеченню населення гарячим водопостачанням і опаленням, про що доведено до відома Президента, прем`єр-міністра, генерального прокурора і секретаря Ради національної безпеки та оборони України.

Як уточнили УНІАН в Управлінні інформації міськради, ще 29 жовтня Одеський міський голова розпорядився розпочати 1 листопада опалювальний сезон: «Керівникам КП «Теплопостачання Одеси», ВАТ «Одеська ТЕЦ» було доручено закінчити поетапне включення систем центрального опалення, гарячого водопостачання (насамперед об`єктів охорони здоров`я, шкіл і дошкільних закладів) у термін до 8 листопада».

Утім, порушуючи норми законодавства, констатувалося в розпорядженні, керівництво ВАТ «Одеська ТЕЦ» не виконує «акти посадовців місцевого самоврядування і не вживає обов`язкових заходів для забезпечення гарячого водопостачання і опалення в Одесі», що в умовах епідемічної ситуації в Україні і безпосередньо в Одесі може привести до дуже негативних наслідків, зокрема, до збільшення кількості випадків «гострих респіраторних захворювань серед населення».

Всупереч запевненню міністра житлово-комунального господарства України Олексія КУЧЕРЕНКА, що місто «буде в теплі», дирекція ВАТ «Одеська ТЕЦ» 6 листопада продовжувала ігнорувати рішення муніципальної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій про негайний початок опалювального сезону. Це змусило мера Одеси прибути на підприємство, щоб забезпечити запуск потужностей, сказано в повідомленні.

Як заявив Е.ГУРВІЦ в інтерв`ю УНІАН, «конфлікт розв’язано, хоча, звісно ж, мерії дуже не хотілося доводити до крайнощів стосунки з керівництвом ТЕЦ. Сподіваємося, що подальше теплозабезпечення квартир одеситів усю зиму здійснюватиметься в нормальному режимі».

Мер також нагадав, що «з 1990-х років керівництво міста не раз зверталося до центральних властей з пропозицією передати це підприємство в комунальну власність, утім ТЕЦ передали у власність НАК «Нафтогаз України», і з цим у мерії були сподівання, що «власну ТЕЦ «Нафтогаз» забезпечить усім необхідним насамперед. Тим паче, що саме перед ТЕЦ боргів немає. Щоб допомогти тим одеситам, яким важко оплачувати теплопостачання, з міськбюджету виділяються достатні гроші. Інших закликаємо до дисциплінованості - платити треба своєчасно».

Довідка УНІАН. Одеська ТЕЦ, що забезпечує тепло- і електропостачанням центральну частину міста, введена в експлуатацію в 1950 році. До 1998 року діяла в складі обленерго. У 2001 році стала акціонерним товариством. Входить у перелік об`єктів, що не підлягають приватизації.

Нещодавно Кабінет міністрів розпорядився передати акції державного ВАТ «Одеська теплоелектроцентраль» до статутного капіталу НАК «Нафтогаз України». До цього цінні папери числилися в статутному фонді НАК «Енергетична компанія України». Їй також доручено передати «Нафтогазу» акції Дніпродзержинської і Херсонської ТЕЦ і Харківської ТЕЦ-5. Протягом трьох місяців за участю Фонду держмайна мала бути проведена оцінка пакетів акцій.

З ініціативою зміни держателя цінних паперів одеського підприємства виступило в листопаді 2008 року Міністерство палива та енергетики.

У свою чергу також у листопаді 2008 року керівництво Одеської міськради надіслало в Кабмін черговий лист з приводу передачі ВАТ у комунальну власність міста.

У червні 2008 року підтримало позицію міськради Одеське облуправління розвитку інфраструктури та енергозабезпечення. На думку начальника облуправління Олег КУРАКОВА, «передача ТЕЦ місту - єдиний вихід зі складної ситуації: Одеська ТЕЦ украй потребує реконструкції».