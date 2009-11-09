У Конго готують суд над українськими моряками

Суд над українськими моряками з судна «Island of Luck» відбудеться в столиці Демократичної Республіки Конго Кіншасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє Департамент інформації і преси Міністерства закордонних справ РФ.

Зокрема, повідомляється, що в порту м. Матаді (ДРК) продовжує утримуватися судно під панамським прапором «Island of Luck» з міжнародним екіпажем. Трьох членів екіпажу – громадян України затримала конголезька влада за підозрою у вбивстві нелегального пасажира - громадянина ДРК. До членів екіпажу – громадян Росії претензій не висунуто.

«Для прояснення обставин ДРК 4-6 листопада відвідав Посол України в Габоні С.МІШУСТІН, у супроводі консула І.ГОЛУБНИЧОЇ, які провели переговори з керівництвом компетентних відомств і представниками профільних служб в м. Матаді» - йдеться у повідомленні. Посол С.МІШУСТІН був поінформований про переведення, зважаючи на неможливість забезпечення належних умов утримання в м. Матаді, трьох громадян України до м. Кіншаса, де і має відбутися суд.

МЗС РФ зазначає, що на всіх етапах перебування в ДРК української делегації у відповідь на прохання української сторони Посольство Росії в Кіншасі надавало допомогу в організації контактів і проведенні переговорів із конголезькою владою, а також логістичну підтримку.

Посольство Росії в ДРК продовжує відстежувати ситуацію з метою забезпечення прав російських громадян - членів екіпажу судна, а також надання необхідної допомоги українським колегам.

Як повідомляв УНІАН, з 20 жовтня судно Island of Luck утримується в конголезькому порту Матаді. Троє членів екіпажа знаходяться у в`язниці за звинуваченням у тому, що вони нібито викинули за борт декількох безбілетних пасажирів, один з яких потонув. З 23 членів екіпажу 15 - українці, четверо - громадяни РФ, по одному з Індії і Гани, двоє - з Мьянми.

Судно доставило в порт Матаді 12 тисяч тонн рису. За словами другого механіка судна Андрія ЧЕРНОВА, конголезька сторона хотіла, щоб частина вантажу дісталася місцевій компанії без оплати. Відправник рису не пішов на це, з чого почалися проблеми судна.

Конголезька влада оголосила про зараження рису, потім з`явилася версія про побитих і викинутих за борт чотирьох конголезьких "зайців".