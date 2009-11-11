Нацбанк назвав розмір дірки в держбюджеті

Дефіцит Державного бюджету України за три квартали 2009 року в сумі 24 млрд. грн. непрямо може чинити негативний вплив на стабільність гривні.

Про це йдеться в Монетарному огляді за третій квартал 2009 року, оприлюдненому на сайті Національного банку України (НБУ).

В огляді наголошено, що такий розмір дефіциту «в умовах обмеженості реальних джерел його покриття виступає значним ризиком для макроекономічної стабільності, яка може негативно позначитися на стабільності грошової одиниці».

У Нацбанку констатують, що в умовах повільних темпів поліпшення в економічній сфері ситуація з наповнення бюджету залишається складною. Зменшення бази оподаткування через зниження прибутковості підприємств, падіння реальних грошових доходів населення і скорочення внутрішнього попиту призвели до зменшення прибуткової частини Державного бюджету України в січні-вересні 2009 року на 12% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Попри погіршення показників надходжень до бюджету, його витрати збільшилися на 3,5% порівняно з аналогічним періодом 2008 року, що, власне, і призвело до формування за три квартали 2009 року дефіциту держбюджету в сумі 24 млрд. грн. (за аналогічний період 2008 року – профіцит 3 млрд. грн.).

В огляді зазначено, що за 9 місяців ц.р. офіційний обмінний курс гривні до долара з початку року знизився на 4% – до 8,01 грн./дол., по відношенню до євро гривня подешевшала на 7,4% – до 11,65 грн/євро, а по відношенню до російського рубля – на 1,6%, до 2,66 грн./10 руб.

Як повідомляв УНІАН, за січень-вересень ц.р. держбюджет України виконаний з дефіцитом 24,037 млрд. грн., в т.ч. загального фонду – 24,979 млрд. грн. При цьому доходи держбюджету склали 148,894 млрд. грн., загального фонду – 107,416 млрд. грн.