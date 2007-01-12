Погода на 13-17 січня

Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, невеликі дощі.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вночі у східних областях, Криму, Приазовї, вдень у західних та північних областях очікуються помірні дощі, у Карпатах з мокрим снігом (вночі у центральних областях, вдень у південній частині без істотних опадів.). Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вночі у західних, східних областях та в Криму, вдень у більшості областей місцями пориви 15-20 м/с, на високогір`ї Карпат 30-35 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°, в Криму до 11° тепла; у Карпатах вночі 0-5° мороза, вдень близько 0°.

14-15 січня - хмарно з проясненнями. 14 січня невеликі дощі (вночі у східній частині помірні); температура вночі 1-6° тепла, вдень 4-9° тепла, у південній частині до 13°. 15 січня невеликі опади, переважно у вигляді мокрого снігу; температура вночі та вдень у західних та східних областях від 2° тепла до 3° морозу, на решті території 0-5° тепла. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, 14 січня пориви 15-20 м/с, у Карпатах, а вночі і в горах Криму місцями 25-30 м/с, 15 січня вночі в Україні, вдень у східній половині пориви 17-22 м/с, вночі та вранці у Карпатах та горах Криму місцями 30-35 м/с.

16-17 січня - переважно без опадів, лише вночі 16 січня у північних та східних областях місцями невеликі опади. Температура вночі від 4° морозу до 2° тепла, вдень 1-7° тепла, у південній частині до 9°.

У Києві та області у суботу буде хмарно з проясненнями. Часом дощ (вночі місцями невеликий). Вітер західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 6-8°; по області вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°.

14-15 січня - хмарно з проясненнями. 14 січня невеликі дощі; температура вночі 1-6° тепла, вдень 4-9° тепла. 15 січня невеликі опади, переважно у вигляді мокрого снігу; температура вночі та вдень 0-5° тепла. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, 14 січня пориви 15-20 м/с (вдень місцями), 15 січня вночі та вранці пориви 17-22 м/с.

16-17 січня - переважно без опадів, лише вночі 16 січня місцями невеликі опади. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 1-6° тепла.