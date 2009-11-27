Суд заборонив засекречувати висновки екологічної експертизи

Львівський окружний адміністративний суд прийняв рішення, яким задовольнив в повному обсязі позовні вимоги Міжнародної благодійної організації «Екологія-Право-Людина» у справі за позовом до Державного управління охорони навколишнього природного середовища про засекречення висновків державної екологічної експертизи у Львівській області.

Про це УНІАН повідомив координатор програми з питань доступу до інформації МБО "Екологія - Право - Людина" Андрій ПЕТРІВ.

За його словами, таке рішення є вкрай важливим для громадськості, адже в Україні висновки екологічної експертизи є основним та єдиним джерелом інформації, в якому визначається ступінь екологічного ризику і безпеки запланованої чи здійснюваної діяльності; оцінюється вплив діяльності об’єктів екологічної експертизи на стан навколишнього природного середовища, і якість природних ресурсів.

Однак, як повідомив А.ПЕТРІВ, починаючи з травня 2006 року Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Львівській області висновки державної екологічної експертизи відносилися до конфіденційної інформації, якій може надаватися гриф «Для службового користування».

"Такі дії управління, в свою чергу, потягнули за собою ряд обмежень по доступу до такої інформації для громадськості", - сказав А.ПЕТРІВ. Зокрема, за його інформацією, управління, закріпивши свою позицію у відповідних галузевих наказах, створило "напрочуд дієвий «механізм невиконання» положень Конституції України та Оргуської конвенції на користь інтересів промисловості, послідовно вживаючи заходів, спрямованих на удосконалення та деталізацію механізму втаємничення, приймаючи черговий наказ за наказом".

Як розповів А.ПЕТРІВ, понад три роки значний пласт екологічної інформації був недоступний для громадськості, жоден з висновків екологічної експертизи не був оприлюднений Управлінням для громадськості, як того вимагають положення Оргуської конвенції та Закону України «Про екологічну експертизу».

"Як наслідок, постанова Львівського окружного адміністративного суду не лише відкриває перед громадськістю можливість відкритого доступу до усіх попередньо прийнятих висновків державної екологічної експертизи, але, що найголовніше, гарантує, що і в подальшому поняття «висновок екологічної експертизи» та «конфіденційність» базуватимуться в різних площинах", - зазначив експерт.