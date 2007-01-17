Справу Кушнарьова перекваліфіковано на «вбивство за необережністю»
20:00, 17 січня 2007Суспільство
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Слідство вестиме Харківська прокуратура
Стаття кримінальної справи, яку було порушено за фактом вогнепального поранення народного депутата Євгена Кушнарьова, перекваліфікована на статтю «вбивство за необережністю» (ч.1 ст.119 Кримінального кодексу - вбивство, вчинене через необережність).
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України, зазначивши, що надалі розслідування справи вестиме прокуратура Харківської області.
Як повідомляв УНІАН, Є.Кушнарьов помер сьогодні, 17 січня о 13.45 у лікарні міста Ізюм Харківської області в результаті отриманого напередодні на полюванні вогнепального поранення.
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