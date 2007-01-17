Справу Кушнарьова перекваліфіковано на «вбивство за необережністю»

Стаття кримінальної справи, яку було порушено за фактом вогнепального поранення народного депутата Євгена Кушнарьова, перекваліфікована на статтю «вбивство за необережністю» (ч.1 ст.119 Кримінального кодексу - вбивство, вчинене через необережність).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України, зазначивши, що надалі розслідування справи вестиме прокуратура Харківської області.

Як повідомляв УНІАН, Є.Кушнарьов помер сьогодні, 17 січня о 13.45 у лікарні міста Ізюм Харківської області в результаті отриманого напередодні на полюванні вогнепального поранення.