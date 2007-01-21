Рудьковський не зарахував ”Дзеркалу тижня” спробу дзвонити на його мобілку

Міністр транспорту та зв’язку України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ подає судовий позов про захист честі, гідності та ділової репутації, а також звернеться до Комісії з журналістської етики з проханням дати оцінку діям журналіста газети «Дзеркало тижня» при підготовці статті «Запрошення в чужий монастир» від 20 січня 2007 року. У ній йдеться про те, що прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав розпорядження про проведення службового розслідування стосовно міністра транспорту М.РУДЬКОВСЬКОГО через завдання шкоди національній безпеці Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінтрансу, «всі звинувачення автора публікації на адресу М.РУДЬКОВСЬКОГО є безпідставними».

«Автор детально розписує серйозні звинувачення на адресу М.РУДЬКОВСЬКОГО, проте при підготовці матеріалу фактично не доклав жодних зусиль для отримання думки самого міністра», - констатує прес-служба. Для отримання коментаря журналіст вирішив зателефонувати М.РУДЬКОВСЬКОМУ особисто, проігнорувавши факти його зайнятості, замість того, щоб звернутися до прес-служби, зазначається в повідомленні.

«Вирішуючи питання державного управління галуззю, міністр, на жаль, не має часу для особистого телефонного спілкування з кожним журналістом. Тому, враховуючи графік роботи міністра, телефонувати на його особистий мобільний телефон і при тому відверто ігнорувати інші можливості отримання коментаря може собі дозволити лише той журналіст, який, очевидно, має на меті зовсім не отримання повної і достовірної інформації», - повідомила прес-служба.

Вона назвала «підозрілим те, що і редакція, і сам журналіст проігнорували той факт, що ні Міністерство зовнішніх справ, ні прем’єр-міністр, ні Секретаріат Президента не зробили жодних офіційних заяв, які доводили б причетність М.РУДЬКОВСЬКОГО до будь-яких порушень міжнародної дипломатичної практики та порушення українського законодавства».

Міністерство транспорту має «великі підозри в замовному характері матеріалу», наголошується в заяві.

«Версії про бізнес інтереси М.РУДЬКОВСЬКОГО в Туркменістані не мають жодних підстав на існування, - йдеться в заяві прес-служби. - Його контакти з опозиційними політиками цілком логічні, оскільки він довгий час був одним з лідерів української опозиційної партії», – йдеться в заяві прес-служби.

Таким чином, стаття Володимира КРАВЧЕНКА в газеті «Дзеркало тижня», на думку Мінтрансу, може бути визнана еталоном інформаційної провокації і чорного піару, спрямованого проти М.РУДЬКОВСЬКОГО особисто, зазначається в повідомленні. «Усі безпідставні звинувачення будуть спростовані судом у встановленому порядку», - наголошує прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, газета "Дзеркало тижня" повідомила про те, що нібито прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав розпорядження про проведення службового розслідування щодо міністра транспорту і зв`язку М.РУДЬКОВСЬКОГО через завдання шкоди національній безпеці України. Посилаючись на свої джерела, газета назвала причиною цього участь М.РУДЬКОВСЬКОГО в організації приїзду до Києва у грудні минулого року представників туркменської опозиції - колишнього віце-прем`єра країни Худайберди ОРАЗОВА і екс-посла Туркменістану в Туреччині Нурмухаммеда ХАНАМОВА.

Видання зазначає, що ця ситуація могла привести до погіршення відносин України і Туркменістану, зокрема в енергетичному секторі. МЗС Туркменістану розцінив приїзд опозиціонерів до Києва як недружній крок з боку України. Представники туркменської влади також стверджували, що ці особи перебувають в міжнародному розшуку.