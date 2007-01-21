Чому Україні протипоказаний ЄС і що з цим робити

12:33, 21 січня 2007
Суспільство
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Аргументи Романа Шпека

Представник України при Європейському Союзі Роман ШПЕК вважає найбільшими перешкодами вступу України до ЄС недостатній розвиток суспільства, конкурентоспроможність економіки, енергоефективність економіки.

Про це він заявив в інтерв’ю українській службі Бі-Бі-Сі.

За словами Р.ШПЕКА, щоб наблизитись до Європи українцям потрібно почати відчувати себе європейцями. “Найперше, людина будує себе, свій світогляд, свої ставлення до суспільства, до закону і порядку. Якщо ми будемо почувати себе, що ми європейці по духу, тоді нам буде легше скоротити відставання у галузі економіки, бо ми відстаємо від Європи на десятки років”, - зауважив він.

Найбільшими перешкодами вступу України до ЄС Р.ШПЕК назвав розвиток суспільства, конкурентноздатність економіки, енергоефективність економіки. Він навів приклад, що в Україні для виробництва однієї тонни сталі використовується всіх видів енергії у 5 разів більше, ніж у країнах Європейського Союзу. За словами Р.ШПЕКА, це впливає на рівень заробітної плати, це впливає на рівень доходів місцевих органів влади, це впливає на соціальний рівень самих робітників. Продуктивність праці в Україні значно нижча у порівнянні з країнами ЄС.

“Тільки ефективна економіка і сильна самодостатня держава буде здатна бути у Євросоюзі. З європейським вибором ми беремо на себе свідомий вибір, чи буде наша країна здатна у ЄС витримати конкурентний тиск з боку більш високорозвинених економік, коли ми будемо з ними в одному економічному просторі”, - підсумував Р.ШПЕК.

 

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