У Полтаві вшанували пам’ять Симона Петлюри

Напередодні Дня Соборності України, 21 січня, в Полтаві члени рад обласних організацій Української народної партії та Народного руху України поклали квіти до меморіальної дошки своєму земляку, одному з основоположників сучасної української державності, голові Директорії Української Народної Республіки, головному отаманові Армії УНР Симону Петлюрі.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, лідери обласних організацій УНП та НРУ Сергій СОЛОВЕЙ та Олег ПУСТОВГАР наголосили, що ім’я С.Петлюри «стало прикладом жертовного служіння українському народові, символом боротьби багатьох поколінь українців за свободу й незалежність своєї землі, за соборну Українську державу».

«Пам’ять Симона Петлюри має бути гідно пошанована в його рідному місті. Зокрема, в Полтаві потрібно встановити пам’ятник цьому видатному державному діячеві та назвати його іменем одну з вулиць обласного центру», - переконані представники УНП та НРУ.

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня 2006 року у Полтаві було відкрито меморіальну дошку полтавчанину С.Петлюрі. Її встановлено на колишній будівлі Полтавської духовної семінарії по вул.Сковороди (нині Аграрна академія), де з 1895 по 1902 роки С.Петлюра навчався на священика.