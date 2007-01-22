Богдан Ступка отримав премію «Тріумф»

Народний артист України, художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Богдан СТУПКА отримав російську премію «Тріумф» за видатні досягнення в мистецтві.

Як передає ІТАР-ТАРС, крім Б.СТУПКИ, премію "Тріумф" отримали сьогодні композитор Софія ГУБАЙДУЛІНА, кінорежисер Ельдар РЯЗАНОВ і рок-музикант Юрій ШЕВЧУК. Вони стали головними героями урочистої церемонії, що відбулася в Білій залі Державного музею образотворчих мистецтв імені О.С.Пушкіна в Москві.

Під оплески присутніх на імпровізовану сцену вийшли члени авторитетного журі, яке цього разу очолив Володимир ПОЗНЕР. Він нагадав, що "премія вручається п`ятнадцятий рік підряд" і оголосив церемонію відкритою. І хоча імена лауреатів вже були відомі, публіка реагувала на них захоплено.