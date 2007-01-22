Богдан Ступка отримав премію «Тріумф»
...разом із Губайдуліною, Рязановим, Шевчуком
Народний артист України, художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Богдан СТУПКА отримав російську премію «Тріумф» за видатні досягнення в мистецтві.
Як передає ІТАР-ТАРС, крім Б.СТУПКИ, премію "Тріумф" отримали сьогодні композитор Софія ГУБАЙДУЛІНА, кінорежисер Ельдар РЯЗАНОВ і рок-музикант Юрій ШЕВЧУК. Вони стали головними героями урочистої церемонії, що відбулася в Білій залі Державного музею образотворчих мистецтв імені О.С.Пушкіна в Москві.
Під оплески присутніх на імпровізовану сцену вийшли члени авторитетного журі, яке цього разу очолив Володимир ПОЗНЕР. Він нагадав, що "премія вручається п`ятнадцятий рік підряд" і оголосив церемонію відкритою. І хоча імена лауреатів вже були відомі, публіка реагувала на них захоплено.