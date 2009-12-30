У Севастополі цілий комплекс проблем, пов'язаних з ЧФ

Кадрові скорочення, що відбулися у поточному році на Чорноморському флоті РФ, виявилися дуже болючими для Севастополя, через них місто зазнає дуже серйозних фінансових втрат.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН учора на прес-конференції.

За його словами, не зрозуміло, що відбувається на Чорноморському флоті.

«З одного боку, політики кричать, що флот звідси не піде ніколи і ні за яких обставин, а з другого боку, тисячі людей викидають на вулицю, і ці люди потрапляють до нас «у руки», вони залишаються без коштів для існування, без зарплати. Ми втрачаємо платників податків, ми втрачаємо платників Пенсійного фонду», - сказав С.КУНІЦИН.

За його інформацією, «800 військовослужбовців скорочено - це все Будівельне управління Чорноморського флоту РФ. Вже кілька тисяч скорочено вільнонайманого складу, а подані 12 тисяч вільнонайманих на скорочення - це рівно половина. І це все громадяни України. Вони обслуговують Чорноморський флот, але це громадяни України».

С.КУНІЦИН також зазначив, що навіть мер Москви Юрій ЛУЖКОВ був обурений такими масштабними скороченнями на Чорноморському флоті.

Окрім цього, С.КУНІЦИН заявив, що «9 млн. грн. - борг Будівельного управління Чорноморського флоту РФ перед ПФУ в місті Севастополі. Це найбільший у нас боржник».

Також у, за його словами, у місті є цілий комплекс проблем, пов`язаних з ЧФ РФ.

«Ви знаєте, що у нас є свій «еліта-центр»: Будівельне управління ЧФ РФ з кількох сотень сімей чорноморців зібрало гроші, і не побудувало житло. У нас є проблеми з двома тисячами квартир, які Москва побудувала (так звані «лужковські» будинки, що будувалися в місті останні понад 10 років - УНІАН), і сьогодні там людям не видають ордери. Ми говоримо: давайте нам це житло, ми будемо його обслуговувати, і вже Москва, приїжджала делегація, вони, неначебто як згодні, тому що у них теж криза, а їм треба це житло утримувати. І якщо раніше це було «козирною картою», то сьогодні це «гиря», - сказав С.КУНІЦИН.

На його думку, єдиним виходом у ситуації, що склалася, буде створення в місті вільної економічної зони. «Тому що іншого варіанту залучення інвестицій у створення робочих місць, швидкого, оперативного, я просто не бачу», - додав голова міськдержадміністрації.

«До речі, 11 млн. грн. - друга «порція» на розвиток міста (відповідно до міжурядової угоди про участь РФ у соціально-економічному розвитку Севастополя й інших місць базування ЧФ РФ в Україні - УНІАН), які нам перераховує РФ, нам ще не дійшли. Говорять, неначебто Москва Києву перерахувала, але у казначейство нам на планові об`єкти ці гроші не надійшли», - зазначив С.КУНІЦИН.