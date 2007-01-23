Довгий звинуватив Тимошенко у зазіханнях на крісло Черновецького

Політичні сили, що виступили з ініціативою про проведення референдуму про недовіру меру і Київраді, ставлять єдину мету – звинуватити у всьому владу. Про це в інтерв`ю газеті «Факты и комментарии» заявив заступник Київської міської голови – секретар Київради Олесь ДОВГИЙ.

На його думку, «БЮТу і Юлії ТИМОШЕНКО насправді референдум потрібен як самопіар». «Референдум – це постійна можливість у всьому звинувачувати владу. Не змогли зареєструвати згідно із законом ініціативні групи зі збору підписів - винна влада, не змогли зібрати підписи городян - винна влада, не прийшли на референдум понад 50 відсотків киян - знову ж таки, винна влада. При цьому можна постійно закликати до нового «майдану», вносячи в суспільство хаос і сум`яття», - підкреслив секретар Київради.

О.ДОВГИЙ, коментуючи ухвалення Верховною Радою України закону про введення імперативного мандата для депутатів місцевих рад, зазначив: «Ситуація з БЮТ у Верховній Раді принципово не змінилася. Ця політична сила і надалі залишається поза грою, і буде, при нагоді, ситуативно домовлятися з іншими силами, щоб дотриматися своїх особистих політичних інтересів».

«На сьогоднішній день, - зазначив секретар Київради, - таким інтересом БЮТ є крісло мера Києва, в якому дуже зацікавлена Юлія ТИМОШЕНКО, – або для себе, або для свого ставленика. Саме цим мотивуються дії БЮТ і при ухваленні закону про імперативний мандат для депутатів місцевих рад. Їх цікавить тільки влада, і ніщо інше».

О.ДОВГИЙ також підкреслив, що «закон про імперативний мандат для депутатів місцевих рад, як і будь-який інший закон, не повинен суперечити Конституції України. А прийнятий документ суперечить цілому ряду статей Основного закону країни. Але, головне, реалізація положень закону про імперативний мандат призведе до нестабільності в місцевих радах».

На думку О.ДОВГОГО, «виникатимуть ситуації, коли якась політична сила ради своїх амбіцій або прихильності певної ідеології почне займатися вирішенням своїх завдань, а не проблем городян. Депутати - через загрозу позбутися мандата – при цьому вимушені сліпо слідувати партійній дисципліні, й ухвалювати ті рішення, які вигідні лідерам фракцій, а не місцевій общині».

Як повідомляв УНІАН, 22 січня ініціативна група з проведення місцевого референдуму про відставку Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і розпуску Київради подала документи для реєстрації.

Ініціативна група утворена на зборах громадян Києва 23 грудня 2006 року. В ініціативну групу увійшло 54 особи.

На місцевий референдум будуть винесені питання про відставку Київського міського голови Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і розпуск Київради V скликання.