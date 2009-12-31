До Києва прибули семеро моряків, яких вирвали з полону

Сьогодні до міжнародного аеропорту «Бориспіль» з Лондона прибули семеро українських моряків із судна «Дельвіна», яке було звільнено з піратського полону 17 грудня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, за дорученням глави держави Віктора ЮЩЕНКА у «Борисполі» моряків зустріли голова Служби зовнішньої розвідки Микола МАЛОМУЖ та керівник Головної служби зовнішньої політики Секретаріату Президента Микола ТОЧИЦЬКИЙ.

Вітаючи моряків із прибуттям на Батьківщину, М.МАЛОМУЖ подякував їм за виявлену під час перебування у полоні мужність. «Ми знаємо, які у вас були проблеми, як було важко… Ми пишаємося вами», - сказав він. Голова Служби зовнішньої розвідки підкреслив, що питання звільнення наших громадян весь час знаходилося на постійному контролі та під координацією Президента України.

За словами М.МАЛОМУЖА, одразу після захоплення судна українська сторона почала активно контактувати із партнерами, зокрема з Грецією, Кенією, Великою Британією, щодо опрацювання механізму звільнення наших громадян.

Керівник СЗР окремо відзначив конструктивну позицію судновласника, яка також сприяла оперативному та успішному вирішенню проблеми.

М.МАЛОМУЖ наголосив, що українська сторона весь час приділяла увагу питанню дотримання прав наших громадян.

Зі свого боку, капітан «Дельвіни» Володимир ЗАКАРЯН від імені української частини екіпажу висловив велику вдячність Президентові, усім службам та відомствам, причетним до успішного звільнення з піратського полону. «Якби ми не знали, що про нас турбуються, нам було б набагато важче… Я хочу подякувати за всю приділену увагу та зусилля, здійснені для нашого якнайскорішого повернення з полону», - сказав капітан «Дельвіни».

Моряки окремо поцікавилися долею своїх колег з «Аріани». За словами М.МАЛОМУЖА, імовірно, вже за 5 днів моряків з «Аріани» зустрічатимуть в Україні. Він окремо наголосив, що питання зі звільненням «Аріани» могло б вирішитися значно швидше, якби судновласник зайняв конструктивну позицію вже на перших етапах переговорів.

Керівник СЗР, крім того, поінформував моряків, що В.ЮЩЕНКО поставив перед ООН питання щодо необхідності опрацювання ефективного механізму захисту суден від піратських захоплень. За його словами, йдеться про доцільність надання суднам озброєної охорони, але з необхідністю в перспективі вирішити це питання стратегічно – на міжнародно-правовому рівні, у темах відповідальності за піратські дії, проведення спецоперацій тощо. Безумовно, наголосив М.МАЛОМУЖ, йдеться про нагальну потребу «об’єднання зусиль міжнародної спільноти» в боротьбі з піратством.

За дорученням Президента М.ТОЧИЦЬКИЙ привітав українських моряків з поверненням на Батьківщину, відзначивши, що благополучне визволення з піратського полону екіпажу «Дельвіни» стало найкращим новорічним подарунком не лише врятованим українцям та їхнім родинам, а й усьому українському народу. Він також вручив морякам вітання Президента і подарунки до свят.

Звільнені моряки планують зустріти Новий рік вже зі своїми родинами, йдеться у повідмленні.

Балкер «Дельвіна» виконував рейс за маршрутом Іллічівськ (Україна) – Момбаса (Кенія) з вантажем 40000 тонн пшениці. 5 листопада був захоплений з метою вимагання викупу сомалійськими піратами в Індійському океані на відстані 250 морських миль на північний захід від узбережжя острову Мадагаскар. Екіпаж судна складався з 21 особи (7 – громадяни України, решта - Філіппін).

Судно було звільнено 17 грудня після сплати узгодженої суми викупу.

Після цього воно прибуло до кенійського порту Момбаса, де 28 грудня було здійснено заміну екіпажу. Звільнені моряки були доставлені до Лондона.