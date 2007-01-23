В Україну прибуває президент регіональної епізоотичної комісії

24-26 січня 2007 року відбудеться робочий візит в Україну Президента Регіональної комісії Міжнародного епізоотичного бюро (МЕБ) по Європі професора, доктора Ніколи БЄЛЄВА, головного ветеринарного інспектора Італії доктора Романо МАРАБЕЛЛі, і Головного секретаря - заступника міністра охорони здоров`я Італії доктора Фердінандо СБІЦЦЕРА. Про це УНІАН повідомила прес-служба державного департаменту ветеринарної медицини України.

Метою візиту є обговорення питань організації і проведення в м. Києві у липні 2007 року Конференції МЕБ щодо структури і функцій Міжнародного епізоотичного бюро.

У повідомленні наголошується, що Держдепартамент ветмедицини Міністерства аграрної політики України зацікавлений у проведенні заходу, метою якого є ознайомлення фахівців ветмедицини України з роботою МЕБ, оскільки державна служба ветеринарної медицини України в своїй роботі керується офіційною інформацією і встановленими МЕБ міжнародними стандартами, зокрема при веденні міжнародної торгівлі тваринами і тваринницькою продукцією. Крім того, Україна як повноправний член МЕБ використовує й інші свої права, наприклад, що стосується допомоги референс-лабораторій МЕБ у діагностиці інфекційних хвороб тварин (високопатогенного пташиного грипу, хвороби Ньюкасла, сказу та ін).

Програмою візиту передбачено також укладення двосторонніх угод між МЕБ і Держдепартаментом ветмедицини України, з метою тіснішої співпраці власне з МЕБ, а також з ветеринарними службами інших країн і міжнародними організаціями в галузі ветеринарії.

Довідка УНІАН. Світова організація охорони здоров`я тварин (Міжнародне епізоотичне бюро – МЕБ) – міжурядова організація, що була створена міжнародною угодою 25 січня 1924 року і об`єднала 28 країн. На сьогодні налічує 167 країн-учасниць. Делегатом від країни-учасниці в МЕБ є Головний державний ветеринарний інспектор.

Міжнародне епізоотичне бюро підтримує зв`язки з більш ніж 20 міжнародними організаціями; має регіональних координаторів на 5 континентах. Основними завданнями МЕБ є забезпечення прозорості глобальної ситуації щодо здоров`я тварин, збір, аналіз і розповсюдження ветеринарної наукової інформації, проведення експертизи і залучення міжнародної солідарності щодо контролю хвороб тварин. Крім того, в межах повноважень, відповідно до Угоди СФС СОТ, захист світової торгівлі шляхом встановлення і публікації стандартів для міжнародної торгівлі тваринами і продукцією тваринного походження, вдосконалення структури і ресурсів національних ветеринарних служб.

З 1994 року Україна є країною-учасницею МЕБ.