Першу партію меланжу вивезено з Івано-Франківщини

21 січня розпочато вивезення меланжу з території Івано-Франківської області. Як передає кореспондент УНІАН, за участю представників ОБСЄ, керівництва Збройних Сил України та Івано-Франківської облдержадміністрації з території військової частини, яка розташована поблизу села Ценжів Тисменицького району Івано-Франківської області, завантажено перші цистерни з меланжем, які відправили на хімічні підприємства Росії для переробки.

У заході з відвантаження меланжу взяли участь голова Івано-Франківської облдержадміністрації Микола ПАЛІЙЧУК, координатор проектів ОБСЄ в Україні посол Любомир КОПАЙ, заступник командувача Західним оперативним командуванням з логістики генерал-майор Сергій НІКОЛАЄВ, представники ОБСЄ, журналісти центральних та регіональних ЗМІ, які прибули на склад ракетного пального Західного оперативного командування Сухопутних військ Збройних Сил України.

Тут відбулося урочисте відвантаження першої партії (312 тонн) компонентів ракетного пального «меланж» для подальшої утилізації на підприємствах Російської Федерації. Учасники акції наголошували, що в рамках відповідного проекту ОБСЄ-Україна до кінця травня п.р. планується завершити роботи з вивезення меланжу зі складу поблизу с.Ценжів. Також повідомлялося, що вивіз «меланжу» з території області запланований у термін проведення заходів першого етапу (І-й квартал 2010 року) профінансований в повному обсязі.

Решту меланжу, а на сьогодні на складі у Ценжіві зберігається 2,2 тисячі тонн, буде відправлено в кілька етапів згідно з графіком до кінця другого кварталу цього року. А для вивезення меланжу буде залучено чотири-п’ять рейсів залізничних ешелонів із 9 спеціальних цистерн.

Після вивезення «меланжу» на території військової частини проведуть усі необхідні заходи з рекультивації землі, а військова частина буде розформована.

Операція з відвантаження і транспортуванням меланжу проводитиметься під контролем фахівців з підрозділів МНС в області, обласної санітарно-епідеміологічної станції, державної екологічної інспекції, державного управління охорони навколишнього середовища, відповідною охороною та з суворим дотриманням усіх міжнародних стандартів, які викладені в угоді.

Довідка УНІАН. На території шести військових частин, дислокованих у Калинівці (Вінницька обл.), Ценжеві (Івано-Франківська обл.), Радехові (Львівська обл.), Любашівці (Одеська обл.), Шевченковому (Харківська обл.) та Білій Церкві (Київська обл.) зберігається 16,3 тис. тонн надлишкових некондиційних компонентів ракетного пального типу «меланж».