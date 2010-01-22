Нацбанк знижує рівень чистих валютних резервів

У Національному банку України заявляють, що рішення про зниження рівня чистих міжнародних валютних резервів виконується.

Про це в інтерв`ю УНІАН заявив директор департаменту зовнішньоекономічних зв`язків Нацбанку Сергій КРУГЛИК.

«Рішення про зниження рівня чистих резервів виконується Національним банком. Рівень чистих резервів знижений, що надає можливість виконувати зовнішні платежі, що виникають у поточному році. Зокрема, з суми зниження чистих резервів був здійснений платіж, зокрема за імпортований газ майже 900 млн. дол. Буде сплачений і наступний платіж за газ, – сказав С.КРУГЛИК. – Сподіваюся, до тих пір, поки відбудеться тарифна і структурна реформа «Нафтогазу», ресурси Міжнародного валютного фонду використовуватимуться згідно з основною метою програми stand-by, а саме – підтримки платіжного балансу, левову частку якого сьогодні і складають платежі за імпортований газ».

Як повідомляв УНІАН, 20 січня виконуючий обов`язки міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ заявив, що Національний банк України досі відмовляється надавати уряду України із золотовалютних резервів кошти з 2 млрд. дол., одержаних раніше від Міжнародного валютного фонду для проведення зовнішніх операцій. Про це він сказав, відповідаючи на запитання, який обсяг з цієї суми вже використано при розрахунку за газ у січні.

І.УМАНСЬКИЙ зазначив, що Нацбанк не погодився видати необхідну суму для цих цілей, хоча раніше домовленості про це було досягнуто з МВФ.

«Це рішення (про можливість виділення коштів із золотовалютних резервів – УНІАН) було прийнято, воно було схвалене Радою директорів МВФ, доведене до Мінфіну, до Нацбанку. Тим часом, воно не виконане Національним банком ні на копійку», - сказав І.УМАНСЬКИЙ.

При цьому міністр зазначив, що кошти від Нацбанку для розрахунку за газ у січні було одержано за рахунок продажу ОВДП.

Сьогодні київський офіс МВФ оприлюднив заяву щодо можливості переведення частини пасивів (зобов`язань) України від НБУ уряду України: «з точки зору МВФ, пасиви (зобов’язання) країни – це відповідальність самої країни-учасника, а не окремого органу чи організації. Керівництво країни може прийняти рішення – надати чи перевести або розмістити такі пасиви (зобов’язання) серед різних внутрішніх організацій чи органів. Будь-які рішення щодо такого переведення чи розподілу є рішенням виключно керівництва України».

У повідомленні МВФ наголошує, що рішення зменшити для України на 2 млрд. дол. раніше обумовлений показник чистих міжнародних резервів було ухвалене МВФ для того, щоб надати можливість українському керівництву використовувати наявні ресурси для проведення зовнішніх платежів, які повинні бути здійснені.