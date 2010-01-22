Нацбанк знижує рівень чистих валютних резервів

03:18, 22 січня 2010
Суспільство
1469 0

Відповідь Мінфінові

У Національному банку України заявляють, що рішення про зниження рівня чистих міжнародних валютних резервів виконується.

Про це в інтерв`ю УНІАН заявив директор департаменту зовнішньоекономічних зв`язків Нацбанку Сергій КРУГЛИК.

«Рішення про зниження рівня чистих резервів виконується Національним банком. Рівень чистих резервів знижений, що надає можливість виконувати зовнішні платежі, що виникають у поточному році. Зокрема, з суми зниження чистих резервів був здійснений платіж, зокрема за імпортований газ майже 900 млн. дол. Буде сплачений і наступний платіж за газ, – сказав С.КРУГЛИК. – Сподіваюся, до тих пір, поки відбудеться тарифна і структурна реформа «Нафтогазу», ресурси Міжнародного валютного фонду використовуватимуться згідно з основною метою програми stand-by, а саме – підтримки платіжного балансу, левову частку якого сьогодні і складають платежі за імпортований газ».

Як повідомляв УНІАН, 20 січня виконуючий обов`язки міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ заявив, що Національний банк України досі відмовляється надавати уряду України із золотовалютних резервів кошти з 2 млрд. дол., одержаних раніше від Міжнародного валютного фонду для проведення зовнішніх операцій. Про це він сказав, відповідаючи на запитання, який обсяг з цієї суми вже використано при розрахунку за газ у січні.

І.УМАНСЬКИЙ зазначив, що Нацбанк не погодився видати необхідну суму для цих цілей, хоча раніше домовленості про це було досягнуто з МВФ.

«Це рішення (про можливість виділення коштів із золотовалютних резервів – УНІАН) було прийнято, воно було схвалене Радою директорів МВФ, доведене до Мінфіну, до Нацбанку. Тим часом, воно не виконане Національним банком ні на копійку», - сказав І.УМАНСЬКИЙ.

При цьому міністр зазначив, що кошти від Нацбанку для розрахунку за газ у січні було одержано за рахунок продажу ОВДП.

Сьогодні київський офіс МВФ оприлюднив заяву щодо можливості переведення частини пасивів (зобов`язань) України від НБУ уряду України: «з точки зору МВФ, пасиви (зобов’язання) країни – це відповідальність самої країни-учасника, а не окремого органу чи організації. Керівництво країни може прийняти рішення – надати чи перевести або розмістити такі пасиви (зобов’язання) серед різних внутрішніх організацій чи органів. Будь-які рішення щодо такого переведення чи розподілу є рішенням виключно керівництва України».

У повідомленні МВФ наголошує, що рішення зменшити для України на 2 млрд. дол. раніше обумовлений показник чистих міжнародних резервів було ухвалене МВФ для того, щоб надати можливість українському керівництву використовувати наявні ресурси для проведення зовнішніх платежів, які повинні бути здійснені.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter