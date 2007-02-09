А ви бачили 41 партію в одному місці?

Міністерство юстиції України провело обговорення з політичними партіями проекту змін до закону «Про політичні партії в Україні».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мін’юсту, зазначивши, що закон розробляється міністерством як законодавча ініціатива уряду.

На обговорення, яке відбулося 9 лютого в Міністерстві юстиції, прибули представники 41 партії зі 138 зареєстрованих в Україні та запрошених до участі у заході.

Зокрема, були присутні переважна більшість партій, що представлені сьогодні у Верховній Раді України – політична партія „Народний Союз Наша Україна”, Партія регіонів, Соціалістична партія України, Комуністична партія України. В обговоренні не брали участі представники Всеукраїнського об‘єднання «Батьківщина».

Крім того, на обговорення прибули представники таких відомих в Україні політичних брендів, як партія «Віче», Республіканська християнська партія, Соціал-демократична партія (об‘єднана), Народно-демократична партія, Прогресивна соціалістична партія, Народна партія, Християнсько-Ліберальна партія України, Політична партія «Всеукраїнське об‘єднання «Громада», Політична партія «Держава», Політична партія „Вперед Україно!”, Громадянська партія „Пора” тощо, повідомили в Мін’юсті.

Як зазначив у ході обговорення міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ, необхідність удосконалення норм закону пов‘язана з конституційними змінами, а також зі змінами виборчої системи, що відбулися вже після набуття чинності базового закону «Про політичні партії в Україні». Крім того, з моменту введення в дію закону проявилася низка прогалин в законі, що призводять до проблем в діяльності політичних партій.

О.ЛАВРИНОВИЧ наголосив, що в цьому зв‘язку потрібні комплексні зміни базового закону, які б визначили створення, діяльність та припинення діяльності політичних партій в нових законодавчих умовах.

Міністр також підкреслив, що точка зору тих, хто професійно займається політичною діяльністю, є не лише корисною, але й необхідним елементом змін до закону «Про політичні партії в Україні».

«Ті партії, які пережили кризові явища в своїй діяльності, були ініціаторами частини змін до вказаного закону. Усі пропозиції будуть ретельно вивчені Мін‘юстом та внесені до Верховної Ради як законодавча ініціатива уряду”, - зазначив також міністр.

Серед зауважень та пропозицій, які були висловлені представниками політичних партій у ході обговорення, зазначалося, що зміни до закону не повинні звузити права політичних партій.

Серед основних проблем, що були порушені представниками партій у ході обговорення, називалися реєстрація партій з тотожними назвами, проблеми фінансуванням політпартій з державного бюджету, збір підписів, необхідних для заснування та реєстрації партій тощо.