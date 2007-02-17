Парламентаризм вироджується в ”міністеріалізм”

Учасники Міжнародного громадського форуму „Конституційна реформа: погляд громадянського суспільства”, що у п’ятницю почав роботу в одеському готелі „Чорне море”, схиляються до думки, що внесені парламентом у 2004 році зміни до Конституції України призвели до істотного розбалансування системи влади і „торжества міністеріалізму”.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема під час дискусії на пленарному засіданні форуму колишній суддя Конституційного Суду, завідувач кафедри державно-правових наук Києво-Могилянської академії Микола КОЗЮБРА заявив: „Ряд внесених змін не лише не вдосконалили систему влади, а навпаки – ще більше розбалансували владу”. Тому, за його словами, навряд чи є підстави в окремих політиків вважати, що „зроблено, мовляв, перший крок від президентсько-парламентської до парламентсько-президентської республіки, а наступним кроком має бути перехід до республіки парламентської. Бо їхнє тлумачення цих змін часто далеке від європейського”.

Бо при цьому, на думку судді Конституційного суду у відставці, „не враховують того, що європейські політики, говорячи про верховенство парламенту, мають на увазі насамперед верховенство парламенту над виконавчою владою. А не намагання парламенту перебрати на себе усі можливі й неможливі повноваження, починаючи від регулювання цін на комунальні послуги і закінчуючи визначенням орієнтирів зовнішньої політики і навіть спробами карання суддів, що спостерігаємо останнім часом”.

Як зауважив М.КОЗЮБРА, „парламентаризм – річ досить тонка, і грати на цьому примхливому інструменті, за визначенням австрійського політика Меттерніха, можуть лише підготовлені гравці. А теперішній наш парламент, на жаль, не готовий цю головну партію в різноголосому політичному хорі”. Ця форма правління лише тоді ефективна, коли є відповідні традиції, авторитетні політичні партії – ідеологічні, а не схожі до тих, що функціонують в Україні, коли є незалежна судова влада, що виступає як фактор стримання і противаги до двох інших гілок влади.

Усіх цих умов, переконаний суддя у відставці, „у сучасній Україні немає. Тому й спостерігаємо, як нинішня форма правління вироджується у свою протилежність – починається те, що іменується мовою фахівців-конституціоналістів, міністеріалізмом”. Іншими словами, наголосив М.КОЗЮБРА, „у суспільстві починає реально домінувати не парламент, а уряд, дії якого спрямовуються і контролюються по суті однією партією. Справді є така небезпека, що викликає потребу оцінки цього явища і реформування місцевого самоврядування. І добре, що вже вироблена й обговорюються різні концепції реформування і навіть представлено проект закону, що відбиває позиції значної частини політичної еліти”.

На форумі також висловили свої оцінки результатів конституційної реформи і подальших напрямів та перспектив її розвитку перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики і місцевого самоврядування Анатолій МАТВІЄНКО, депутат Одеської обласної ради Сергій ГРИНЕВЕЦЬКИЙ, голова правління Центру прикладних політичних досліджень „Пента” Володимир ФЕСЕНКО, професор конституційного права університету Трієста, представник Венеціанської комісії Серджіо БАРТОЛЬ, експерт Лабораторії законодавчих ініціатив Денис КОВРИЖЕНКО та інші промовці.

Під час дискусій внесено ряд пропозицій і рекомендацій до винесеного на обговорення проекту Звернення до Президента України, Верховної Ради та Кабміну, політичних партій і громадських організацій щодо реформування системи центральних і місцевих органів влади, яке намічено ухвалити в неділю.

Сьогодні учасники форуму обговорюють перспективи подальшого реформування публічної влади в контексті конституційної реформи.