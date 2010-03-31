Експерти про реформу Нафтогазу та Брюссельську декларацію

Ряд українських експертів вважає, що новий уряд має підтвердити бажання реалізовувати Брюссельську декларацію 2009 року з модернізації української газотранспортної системи і, насамперед, реформування НАК «Нафтогаз України».

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, експерт з енергетичних питань Олександр НАРБУТ зазначив, що перспектива реалізації декларації сьогодні «лежить у площині готовності нової влади підтвердити декларацію». «Справа за урядом… Ми недалеко просунулися (у реалізації декларації - УНІАН), навіть у деяких напрямах стався відкат. Я, зокрема, маю на увазі виділення об`єднаного диспетчерського управління зі складу "Укртрансгазу" і переведення його у пряме підпорядкування «Нафтогазу», - сказав експерт.

Він висловив сподівання, що ясність з перспективами реалізації декларації може з`явитися, максимум, місяця через три.

«З моєї точки зору, збалансувати відносини к газовій сфері без реалізації Брюссельської декларації практично неможливо», - відзначив О.НАРБУТ.

У свою чергу, президент Київського міжнародного енергетичного клубу «Q-club» Олександр ТОДІЙЧУК відзначив, що, не виконуючи умов декларації, Україна по суті втратила союзника у тих самих газових переговорах з Росією. «Ми сьогодні у переговорах наодинці з усіма своїми проблемами», - заявив експерт. Він вважає, що якби новий уряд реформував НАК «Нафтогаз України» і виділив би з його складу «Укртрансгаз», то міг би вже зараз продемонструвати дієві реформи. «Провівши успішні реформи у «Нафтогазі», новий уряд автоматично став би урядом реформаторів. Питання в одному – чи готовий уряд відкрити всю кухню «Нафтогазу», - відзначив О.ТОДІЙЧУК.

Олександр ЧАЛИЙ, заступник глави Секретаріату Президента України у 2006-2007 рр., переконаний, що для того, щоб прискорити модернізацію української ГТС за участю Євросоюзу категорично необхідно виконати умову декларації і відділити «Укртрансгаз» від НАК «Нафтогаз України». «Укртрансгаз» і технічно, і фінансово абсолютно прозора структура і абсолютно зрозуміла за технологією, як на заході, так і на сході. Цю реформу можна зробити швидко і ефективно, згідно із зобов`язаннями перед ЄС. І це був би правильний крок для переговорів з Росією», - відзначив О.ЧАЛИЙ.

Довідка УНІАН. 23 березня 2009 р. було підписано спільну декларацію України і ЄС за підсумками Міжнародної інвестиційної конференції з модернізації української газотранспортної системи, в якій Україна зобов`язалася створити прозорий газовий ринок.

Згідно з текстом декларації, український уряд взяв на себе зобов`язання забезпечити незалежність оператора з транзиту газу, зокрема, шляхом реалізації директиви ЄС № 55 від 2003 року щодо загальних правил внутрішнього ринку природного газу.

Також уряд узяв зобов`язання забезпечити прозорість і відкритість для інвесторів з модернізації газотранспортної системи і надати однаковий доступ до відповідної фінансової і технічної інформації, а також забезпечити контроль над вилученими на модернізацію газотранспортної системи коштами.

Уряд України пообіцяв дати можливість операторам з транзиту газу діяти на комерційній основі для виконання свого бізнес-плану у довгостроковій перспективі. Україна також зобов`язалася забезпечити доступ третіх сторін до підземних сховищ газу на прозорих комерційних умовах.

При цьому реформи газового сектору Україна мала завершити до кінця 2011 року, що буде також відбито в Угоді про асоціацію між Україною і ЄС, а також в Угоді про приєднання України до Енергетичного співтовариства.